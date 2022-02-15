"Хочешь, поточу ножи?" 15 историй о странных свиданиях от читателей Delfi

А я суечусь и думаю: “Странный повод в гости напроситься, но мало ли… Тут два варианта — либо ах-ах СВИДАНИЕ/ПОЖЕНИМСЯ/ДЕТИПОЙДУТ, либо срисовать натюрморт хочет.” У нас как в колледже заведено было — если тебя на уроке рисунка не было, это не повод натюрморт на смотр не принести. Поэтому особо сообразительные товарищи прикладывали чей-то готовый натюрморт к окну и на свой чистый лист переводили, творчески переосмыслив. Так что я ко всему была готова, жадничать бы не стала. Вон как раз свежий куб с пирамидкою в углу белеет.

Я от неожиданности давай бурно рассказывать, какие они у меня не острые совсем, что папа уж очень не любит их точить, а мама его все-время за это ругает, а сестра моя…

Был у меня однокурсник по имени, допустим, Арнольд (хотя, конечно же, звали его по-другому, ни одного Арнольда я живьем никогда не видела). Тихий молодой человек, но не забитый ботан, а такой, знаете ли, ЗАГАДОЧНЫЙ. Но красивый, с хвостиком, на Колина Фаррелла ужасно похож. Хотя для меня все наоборот, это Колин Фаррелл вылитый Арнольд! Я даже начала подумывать, не влюбиться ли мне, часом, но полной уверенности не было. Я ж люблю чтобы трындеть бесконечно, всласть, а тут — ну очень загадочный.

Самую длинную и самую смешную историю мы сначала хотели сократить, но потом решили, что это будет надругательством над литературным талантом автора, так что просто поставили ее первой, чтобы читатель устать не успел.

Потом меня ждала мини-отповедь от мамы, которая ругалась, что я такая-сякая использовала бедного мальчика (красивого такого!) в своих корыстных целях и даже не предложила ему чаю! И даже натюрморт зажала, с кубом и пирамидкою! А я еще долго стояла у окна, и думала, думала, как буду думать еще много раз в жизни, стоя у многочисленных окон, дверей, открытых фейсбуков: “ЧТО это сейчас такое было?”

Очнулась я когда Арнольд протянул мне пучок ножей и простыню, над которой все священнодействие происходило, со словами: “Ну вот. Теперь у тебя будут нормальные ножи. Некоторое время. Я пошел, пока!”

Что ты будешь делать! Оставался только вариант со свиданием, но я хоть девушка и не опытная тогда была, но догадалась, что как-то это не так должно выглядеть. Какое-то недопонимание между нами повисло. И звук оселка, скользящего по лезвию не острого, ПОКА еще не острого ножа…

И я молчу. То есть сначала я как-то пыталась поддерживать беседу, про погоду там, про домашку, про поэтов Серебряного века. А Арнольд снисходительно улыбается моему чириканью и точит, и молчит. Тут мне как-то не по себе стало. Ножи-то теперь уж острые, а я девица не спортивная, убежать не успею. Пока родители на мои крики прибегут, уже поздно будет! Так что я решила Арнольда на всякий случай задобрить:

На следующий день мы мимолетно поздоровались с Арнольдом в классе, как будто и не было никогда в нашей жизни ножей, простыни и оселка, действительно большого и надежного оселка.

Расистка

“Он пришел ко мне под дверь с бутылкой виски и отказался уходить, пока я ее не заберу. До этого мы виделись один раз — погуляли, сходили в музей. Оказывается, за это время я успела разбить сердце — тем, что не воспылала сходу великой страстью к незнакомцу. Ну, я забрала бутылку и закрыла дверь. Благородный дон окончательно обиделся и сказал, что я расистка. И не люблю его потому, что он наполовину кореец. Именно поэтому, угу”.

Папа и болезни

Это было 12 лет назад, на первом курсе. Очень симпатичная барышня позвала меня погулять. Пока мы сидели в кафе, она, видимо, сильно перенервничала, и стала рассказывать про свои болезни — в том числе про недержание мочи с кровью. А потом о любовных похождениях своего отца в студенческие годы. Мне на всю жизнь запомнилась история, как ее отец и его лучший друг ухлестывали за одной девушкой в общаге. Он пришел к ней в комнату с цветами, она его впустила на чай. Вдруг раздался какой-то шум в шкафу, где обнаружился его друг, голый, с разбитой бутылкой шампанского и весь им облитый… Все это девушка рассказывала в непринужденной манеры со смешками. Не знаю, на что она рассчитывала, я месяц игнорировал ее звонки. А когда все-таки ответил, она пригласила меня к себе в гости знакомить с родителями. Я вспомнил про ее батю, подумал, что, наверное, он классный веселый мужик с кучей таких же угарных историй, но решил, что мне это все нахрен не сдалось, и слился.

“Я иду тебя искать”

Как-то пришел в условленное место (после знакомства на дискотеке), три часа прождал (телефонов тогда не было), зима… Натоптал на снегу большими буквами “Я ИДУ ТЕБЯ ИСКАТЬ” — и ушел искать. До сих пор не знаю, прочитала ли она это. Так себе свидание получилось.

Ее звали не Таня