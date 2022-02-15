Эксперты назвали шесть причин выпадения волос у женщин

По данным клиники Мэйо, большинство людей теряют в среднем от 50 до 100 волос в день, но если ваши волосы кажутся истонченными, это может быть признаком выпадения волос по мужскому или женскому типу, генетического состояния, называемого алопецией. Люди с этим заболеванием теряют больше среднего количества волос и они не отрастают быстро, пишет MedikForum.ru.

“Если волосяные фолликулы имеют одинаковый размер или если выпадение происходит внезапно, вероятно причина не в наследственности”, — рассказывает доктор медицинских наук, дерматолог Венди Робертс.

Она объясняет, что некоторые из наиболее распространенных причин выпадения волос у женщин включают:

беременность;

заболевания щитовидной железы;

анемию;

аутоиммунные заболевания (включая, псориаз);

синдром поликистозных яичников (СПКЯ);

некоторые кожные заболевания.

По данным Кливлендской клиники, многие женщины, сталкивающиеся с выпадением волос, страдают очаговой алопецией, генетическим аутоиммунным заболеванием, при котором иммунная система атакует волосяные фолликулы. Когда это происходит, у человека начинают выпадать волосы, часто пучками образующими залысины в форме монеты.

“Поскольку существует так много причин выпадения волос, иногда необходимо провести тестирование, чтобы убедиться, что причиной стала именно очаговая алопеция, — объясняет сотрудник Американской академии дерматологии. — Анализ крови может выявить другие заболевания, вызванные иммунной системой”.