Чем опасна ветрянка для взрослого? Отвечает терапевт
Кто может заболеть ветрянкой
Заболеванию подвержены все. Конечно, чаще болеют дети, но и взрослые также заражаются. В основном те взрослые, кто не переболел или не вакцинировался в детстве, пишет Health.mail.ru.
Зависит ли тяжесть заболевания от возраста
С возрастом заболевание протекает более тяжело, более выражен интоксикационный синдром. Человек ощущает сильные боли в мышцах, выраженную слабость, лихорадка длится дольше, высокая температура. Плюс у взрослых могут быть в большей степени осложнения, такие как менингит, могут поражаться внутренние органы. Как правило, осложнения возникают у тех взрослых, у кого есть какие-либо хронические заболевания. И на их фоне заболевание протекает тяжелее. У детей в силу возраста, как правило, значительно реже бывают хронические заболевания, в том числе и поэтому у них ветрянка протекает легче.
В целом чаще всего взрослые все же болеют в легкой форме, но риск заболеть тяжело у взрослых выше.
Можно ли переболеть ветрянкой дважды
Все возможно. Мы не говорим, что 100% во второй раз заболеть ветрянкой нельзя. Заболевания повторные крайне редки, но они бывают. После любого вируса могут не выработаться антитела. Это относится не только к ветрянке. И в таком случае человек может переболеть повторно.
При этом, как правило, у более чем 80% людей антитела все же вырабатываются. И эти уже переболевшие один раз ветрянкой люди повторно не заболеют.
Но надо учесть, что вирус, который вызывает ветрянку — вирус ветряной оспы, может вызвать еще одно опасное заболевание — опоясывающий лишай. И это тоже можно считать повторным заражением.
Имеет ли смысл сделать прививку
Вакцинация — это единственный надежный метод в современной медицине, который предотвращает заражение человека большинством вирусов. В частности, существует вакцина от ветряной оспы, которая применяется много лет и для детей, и для взрослых. Детям показана вакцинация начиная от года. Взрослым — если они находятся в группе риска и если они не болели ветрянкой.
Это могут быть воспитатели детских садов, которые не болели и риск заразиться у них выше среднестатистического, так как дети часто болеют. К группе риска относятся люди, у которых есть хронические заболевания, и женщины, которые планируют беременность.
Если беременная женщина заразится ветрянкой, то заболевание может пройти в тяжелой форме.
Если человек не знает, болел ли он, можно сдать анализ на антитела к ветрянке.
Можно ли делать прививку от ветрянки вместе с прививкой от коронавируса
Практически все вакцины можно делать одновременно. Если есть какое-либо опасение, можно сделать прививку от ветрянки через месяц, например, после вакцинации от ковида.
У нас пока нет больших рандомизированных исследований по взаимодействию разных вакцин. Единственный фактор, который может быть против вакцинации в один день, — то, что нагрузка на иммунную систему будет чуть выше.
Но в целом все протекает без каких-либо реакций и это безопасно для человека.
Как лечить ветрянку взрослому
Такая же симптоматическая и противовирусная терапия, как и у ребенка. Если есть лихорадка, то принимать жаропонижающие препараты. Если есть зуд, то нужно аккуратно обрабатывать высыпания.
Самое главное в лечении ветрянки — это не ковырять высыпания, не выдавливать эти гнойные папулы и не расчесывать их.
Может ли заболевший взрослый заразить ребенка
Заболевший взрослый может заразить и ребенка, и другого взрослого.
Снизить риск можно с помощью наших любимых масок. Теперь мы знаем, что это не страшно — надевать маску, чтобы избежать заражения вирусной инфекцией.
Нужно обрабатывать посуду, если человек живет рядом с болеющим ветрянкой. Использовать разную посуду, разные полотенца. И избегать тактильного контакта с папулами болеющего человека. Если человек помогает болеющему, то обрабатывать высыпания — обязательно мыть руки.