Чем опасна ветрянка для взрослого? Отвечает терапевт

Кто может заболеть ветрянкой

Заболеванию подвержены все. Конечно, чаще болеют дети, но и взрослые также заражаются. В основном те взрослые, кто не переболел или не вакцинировался в детстве, пишет Health.mail.ru.

Зависит ли тяжесть заболевания от возраста

С возрастом заболевание протекает более тяжело, более выражен интоксикационный синдром. Человек ощущает сильные боли в мышцах, выраженную слабость, лихорадка длится дольше, высокая температура. Плюс у взрослых могут быть в большей степени осложнения, такие как менингит, могут поражаться внутренние органы. Как правило, осложнения возникают у тех взрослых, у кого есть какие-либо хронические заболевания. И на их фоне заболевание протекает тяжелее. У детей в силу возраста, как правило, значительно реже бывают хронические заболевания, в том числе и поэтому у них ветрянка протекает легче.

В целом чаще всего взрослые все же болеют в легкой форме, но риск заболеть тяжело у взрослых выше.

Можно ли переболеть ветрянкой дважды

Все возможно. Мы не говорим, что 100% во второй раз заболеть ветрянкой нельзя. Заболевания повторные крайне редки, но они бывают. После любого вируса могут не выработаться антитела. Это относится не только к ветрянке. И в таком случае человек может переболеть повторно.

При этом, как правило, у более чем 80% людей антитела все же вырабатываются. И эти уже переболевшие один раз ветрянкой люди повторно не заболеют.

Но надо учесть, что вирус, который вызывает ветрянку — вирус ветряной оспы, может вызвать еще одно опасное заболевание — опоясывающий лишай. И это тоже можно считать повторным заражением.

Имеет ли смысл сделать прививку

Вакцинация — это единственный надежный метод в современной медицине, который предотвращает заражение человека большинством вирусов. В частности, существует вакцина от ветряной оспы, которая применяется много лет и для детей, и для взрослых. Детям показана вакцинация начиная от года. Взрослым — если они находятся в группе риска и если они не болели ветрянкой.