Что на самом деле больше всего возбуждает людей в Эстонии

По словам Кати Маюри, менеджера по повышению уровня удовлетворённости клиентов Hot Lips, 53% респондентов-женщин считают поцелуи одним из самых возбуждающих действий, и только 27% респондентов-мужчин разделяют это мнение. “Проявление заботы и бережного отношения оказалось очень важным для 40% женщин и 13% мужчин. Ожидания мужчин и женщин в отношении длительной прелюдии также были разными — как самое возбуждающее занятие её оценили 37% женщин и 23% мужчин”, — сказала Маюри.

Кати Маюри отметила также, что результаты исследования показали, что более молодых людей и тех, кто находится в отношениях непродолжительное время, возбуждают немного другие вещи, чем более опытных. “Например, поцелуи и длительные прелюдии особенно важны оказались для молодых респондентов. Кроме того, совместное принятие душа также возбуждало более молодые и недавно образовавшиеся пары”, — поделилась Маюри.

По словам менеджера по повышению уровня удовлетворённости клиентов Hot Lips, большинство мужчин и женщин сходятся во мнении, что больше всего в постели возбуждают ласки партнёра, ласки оказались важны для 60% мужчин и 55% женщин. “Сегодня, в День святого Валентина мужчины могли бы быть особенно внимательны и заботливы со своими женщинами, и тогда их желания сбудутся”, — сказала Маюри.

“Опрос также подтвердил распространённое мнение, что эстонские мужчины любят глазами. Например, 42% мужчин и только 8% женщин отметили, что вид обнажённого партнёра их очень возбуждает. Вид партнёра в сексуальном белье также был очень важен для 34% мужчин и только для 2% женщин”, — сказала Маюри.

Опрос, проведённый в январе этого года, показал, что жители Эстонии хотят больше пробовать в постели что-то новое — это подтвердили 65% мужчин и 46% женщин.