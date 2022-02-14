Любовь бывает обманчива. Как не стать жертвой мошенников на сайтах знакомств

Французский кинематографист Исабель Дзиски увлеклась интернет-знакомствами и получила сокрушительный удар.

Женщина рассказала Би-би-си, как заочно влюбилась в человека, оказавшегося проходимцем, как в конце концов узнала всю правду, и как это разбило ей сердце.

"Тони"

Все началось в 2017 году. Исабель было 46 лет, она была одинока и задумала снять документальный фильм об интернет-знакомствах. Прежде всего надо было найти людей, которые согласились бы дать интервью.

"Сперва я посещала эти сайты для работы. Но мои одинокие подруги так много рассказывали мне об интернет-свиданиях и разных занятных романтических историях, что я подумала: "Если другие люди находят любовь в Сети, то, может, удастся и мне?"

Однажды она набрела на аккаунт красивого мужчины, представлявшегося Тони Колби, хирургом из Лос-Анджелеса. Он писал, что планирует скоро приехать во Францию.

Завязался контакт. Сайт знакомств определил их как "подходящую пару". Они болтали друг с другом около недели.

"Он рассказывал мне о своей жизни, а я рассказывала о моей. Оказалось, что и у него, и у меня есть дочь и собака, причем их имена оказались похожи. Женщины верят в подобные совпадения, это показалось мне очень романтичным. Я сама не заметила, как увлеклась".

Затем Исабель захотела увидеть его по видеосвязи.

Встречаясь вечером с друзьями, она позвонила "Тони", чтобы и они могли взглянуть на него.

"Это была движущаяся голова в маленьком экране. В таких случаях больше думаешь о том, как самой хорошо выглядеть, так что я не очень присматривалась к деталям", - рассказывает Исабель.

Они еще какое-то время переписывались и переговаривались, а затем "Тони" вдруг перестал выходить на связь без объяснения причин.

"Мурат"

Наконец виртуальный поклонник ответил на звонок и огорошил ее известием, что он на самом деле не "Тони", а "Мурат".

"Он сказал, что он турок и живет в Стамбуле. Я не рассердилась, хоть и была удивлена. А больше всего меня поразило новое совпадение: моего бывшего мужа тоже звали Мурат".