15 очень странных способов узнать пол малыша до его рождения

Конечно, можно подождать до УЗИ в 20 недель: обычно на этом сроке уже понятно, кого ждать (хотя иногда и этот метод не проясняет ситуацию или дает ошибочный результат), пишет Deti.mail.ru.

Существует множество всяких тестов, признаков и теорий, которые предназначены для тех, кто не в состоянии дождаться дня родов, чтобы узнать пол малыша.

Достоверность этих “народных” методов не выше, чем у гадания по кофейной гуще, абсурдность зачастую просто зашкаливает, но зато можно от души повеселиться.

Ведь в любом случае вероятность верного результата 50 на 50!

1. По форме живота

Как считают знатоки, о поле будущего малыша может свидетельствовать форма вашего живота. Не сомневайтесь, что рано или поздно вам встретится совершенно незнакомая женщина, которая заявит, что, поскольку ваш живот торчит вперед, у вас, несомненно, будет мальчик. Если же живот более широкий и округлый, то ждите девочку. Есть еще мнение, что пол ребенка можно предсказать по тому, как плод лежит в матке: если высоко, прямо под грудью — девочка, а если низко, над лобком — мальчик.

2. По силе токсикоза

Одна из теорий гласит, что если вас сильно тошнит в начале беременности, то вы ждете девочку. Эта гипотеза основана на предположении, что токсикоз беременных связан с повышением уровня женских половых гормонов эстрогенов в организме, а если плод женского пола, то этих гормонов становится еще больше. Однако не все так просто — есть масса свидетельств о том, что от сильнейшего токсикоза страдают и будущие мамы мальчиков (например, герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон, которой даже пришлось лежать в больнице из-за очень сильного токсикоза, когда она ждала сыновей).

3. По коже и волосам

Считается, что девочки “забирают” мамину красоту, а мальчики ее “прибавляют”. Если у вас во время беременности волосы стали тусклыми и начали выпадать, а на коже появились прыщи — значит, вы ждете дочь, а если вы вся просто сияете — то сына.

4. По цвету сосков