15 очень странных способов узнать пол малыша до его рождения
Конечно, можно подождать до УЗИ в 20 недель: обычно на этом сроке уже понятно, кого ждать (хотя иногда и этот метод не проясняет ситуацию или дает ошибочный результат), пишет Deti.mail.ru.
Существует множество всяких тестов, признаков и теорий, которые предназначены для тех, кто не в состоянии дождаться дня родов, чтобы узнать пол малыша.
Достоверность этих “народных” методов не выше, чем у гадания по кофейной гуще, абсурдность зачастую просто зашкаливает, но зато можно от души повеселиться.
Ведь в любом случае вероятность верного результата 50 на 50!
1. По форме живота
Как считают знатоки, о поле будущего малыша может свидетельствовать форма вашего живота. Не сомневайтесь, что рано или поздно вам встретится совершенно незнакомая женщина, которая заявит, что, поскольку ваш живот торчит вперед, у вас, несомненно, будет мальчик. Если же живот более широкий и округлый, то ждите девочку. Есть еще мнение, что пол ребенка можно предсказать по тому, как плод лежит в матке: если высоко, прямо под грудью — девочка, а если низко, над лобком — мальчик.
2. По силе токсикоза
Одна из теорий гласит, что если вас сильно тошнит в начале беременности, то вы ждете девочку. Эта гипотеза основана на предположении, что токсикоз беременных связан с повышением уровня женских половых гормонов эстрогенов в организме, а если плод женского пола, то этих гормонов становится еще больше. Однако не все так просто — есть масса свидетельств о том, что от сильнейшего токсикоза страдают и будущие мамы мальчиков (например, герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон, которой даже пришлось лежать в больнице из-за очень сильного токсикоза, когда она ждала сыновей).
3. По коже и волосам
Считается, что девочки “забирают” мамину красоту, а мальчики ее “прибавляют”. Если у вас во время беременности волосы стали тусклыми и начали выпадать, а на коже появились прыщи — значит, вы ждете дочь, а если вы вся просто сияете — то сына.
4. По цвету сосков
Если ареолы (пигментированные области вокруг сосков) темнеют, становятся почти коричневыми — вы ждете сына.
5. По темной вертикальной линии на животе (linea nigra)
Если вы заметили, что эта линия доходит только до пупка, у вас будет девочка. А если линия продолжается выше пупка — мальчик.
6. По тому, как вы поднимаете ключ
Для этого вам понадобится сторонний наблюдатель. Суть теста, собственно, в следующем: если вы поднимаете упавший ключ за дужку, то у вас сын. А если за зубчатый край — дочь. А если посередине — близнецы.
7. По ступням
Соедините обнаженные подошвы ног, пятка к пятке, носок к носку и сравните, как выглядит свод стопы. Если левая ступня кажется более пухлой, чем правая, то у вас девочка. А если наоборот — мальчик.
8. По перепадам настроения
Если вы то плачете, то хохочете — значит, у вас девочка. А если расслаблены и спокойны — мальчик.
9. По снам
Если вам снится, что у вас родилась дочка, значит будет сын. И наоборот.
10. На каком боку вы любите лежать
Если вы обычно лежите на левом боку — у вас мальчик, а если на правом — девочка.
11. Маятниковый тест
Для этого теста, как и для теста с ключами, тоже потребуется посторонняя помощь. В качестве маятника можно использовать кулон на цепочке. Если маятник, запущенный возле вашего живота, раскачивается взад и вперед, то у вас мальчик. А если он начинает совершать круговые движения — девочка.
12. По пищевым пристрастиям
Если вам хочется сладкого, то у вас будет дочь, а если соленого и острого — сын.
13. По рукам
Если у вас на руках кожа стала сухой — вы ждете сына. А если, наоборот, мягкой и нежной — дочку. И еще: если кто-то просит вас дать вашу руку и вы протягиваете ее ладонью вниз — у вас мальчик. А ладонью вверх — девочка.
14. По форме лица
Если ваше лицо во время беременности стало круглым и полным — вы ждете девочку. И если ваш нос стал больше или шире — тоже.
15. По тому, кто инициировал секс
Если инициатором секса в ночь (или день) зачатия были вы, то будет девочка. А если ваш партнер — мальчик.