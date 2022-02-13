Женский гороскоп на неделю с 14 по 20 февраля 2022 года

Женщинам этого Знака стоит отдать большую часть своего времени и сил работе и делам. Простая медитация фокусировка поможет повысить эффективность труда. Важно помнить, что успех может прийти не с той стороны, с которой Раки его будут ожидать. Поэтому стоит внимательнее следить за подсказками Вселенной, доверять интуиции, чтобы не упустить возможности, которые придут необычным путем. Если что-то пойдет не так, лучше не драматизировать. Из-за этого могут приниматься ошибочные решения.

Эта неделя — самое подходящее время для того, чтобы научиться чему-то новому. Астрологи советуют Близнецам приступать к активному воплощению планов. Это идеальное время, чтобы действовать. Если в отношениях с родственниками были какие-то проблемы, их удастся исправить. Ускорить этот процесс помогут специальные шепотки и обряды. Меркурий в Водолее склоняет к дипломатии. Любые старания и выход за рамки окупятся. Усердие точно не останется незамеченным — как в любви, так и на работе.

Чем больше будут ожидания этих женщин, тем вероятнее возможность разочарований. Чтобы обезопасить себя, достаточно избавиться от лишних надежд. Лучше полностью сфокусироваться на амурной сфере. Чтобы привлечь больше удачи в этой сфере, Тельцам можно воспользоваться аффирмациями на любовь. Гороскоп на неделю предлагает не отказываться от помощи, которую могут предоставить окружающие люди — особенно самые близкие. Пора расширить кругозор, поработать с самооценкой.

Овнам, возможно, будет очень трудно управлять эмоциями и поддерживать хорошее настроение. Чтобы избежать резких эмоциональных скачков, астрологи советуют относиться к происходящему проще. Представительницам этого Знака полезно будет пользоваться женскими талисманами, чтобы сохранять правильный настрой. Сейчас разумнее всего плыть по течению, а не стремиться к тотальному контролю над всеми сферами жизни. Прекрасным Овнам лучше копить силы и работать над энергетикой, почаще фокусируясь на хорошем.

Меркурий 14 февраля перейдет в Знак Водолея, чем запустит большой поток положительных вибраций. Даже если что-то или кто-то начнет склонять вас в сторону хандры и депрессивных мыслей, вы все равно сможете вырваться из этого состояния. Почаще пользуйтесь пятью источниками женской энергии и удачи, чтобы не терять сил и всегда оставаться продуктивными. Не лишним будет включить в список дел развлечения и простые радости, пишет Dailyhoro.ru.

Женщина-Лев

Поступки Львов в последнее время могли быть нелогичными, а отношения с окружающими могли немного испортиться. Астрологи рекомендуют не ждать, пока все исправится само по себе. Возможно, пришло время попросить прощения за слова и дела. Если происходило что-то плохое, нужно воспользоваться советами о том, как превратить негативные эмоции в позитивную энергию. В рабочей сфере наступает благоприятное время для проявления целеустремленности и упорства. Решать задачи будет проще, чем обычно.

Женщина-Дева

Девам нужно действовать, но осмотрительно. Женщин этого Знака ждет неделя, требующая сдержанности и хладнокровия, причем как в любви, так и в делах. Демонстрация этих качеств обеспечит хороший результат. Очень важно сейчас избегать семи повседневных действий, которые лишают сил и энергии. В суете и рутине появится риск забыть о собственных потребностях. Женщинам-Девам нужно помнить об отдыхе и развлечениях. Умение уделять время себе будет полезным качеством для этих дам.

Женщина-Весы

На этой неделе не стоит забывать о духовных практиках, шопинге, увлечениях, просмотре позитивных фильмов. Всё это успокоит душу и подарит внутреннее равновесие женщинам данного Знака. Также Весам ночные светила помогут найти мужчину мечты или просто познакомиться с кем-то интересным и приятным. Оценить совместимость с потенциальным спутником поможет квадрат Пифагора. Благодаря сильной поддержке Меркурия интеллектуальные возможности представительниц этого Знака будут расти.

Женщина-Скорпион

Разум прекрасных Скорпионов сейчас будет диктовать верные решения, так что нужно к нему прислушаться. Меньше скепсиса, и тогда планы будут реализованы на сто процентов. Важно сконцентрироваться на главной цели и четко следовать плану, чтобы достичь желаемого. Импульсивность может сбить с намеченного пути. В сфере общения будут определенные проблемы — некоторые люди могут раздражать Скорпионов безо всякой причины. Ранее эксперты сайта dailyhoro.ru рассказывали, почему так бывает.

Женщина-Стрелец