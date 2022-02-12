6 самых неудачных подарков на День святого Валентина

Искусственные цветы

Это самый неудачный с точки зрения биоэнергетики подарок для женщины. Любой мужчина, который хочет подарить искусственные цветы женщине, должен дважды подумать. Скорее всего, это крайне отрицательно скажется на отношениях.

Обувь

Ни в коем случае не дарите второй половинке обувь. Даже самые простые домашние тапочки могут стать причиной скорого разрыва. Недаром говорят: если подарить человеку обувь, он от вас уйдет. Не стоит проверять эту примету. Это актуально не только в день святого Валентина, но и в дни рождения, и в годовщины.

Нижнее белье

Ни женщины, ни мужчины не должны дарить друг другу нечто подобное. Такие вещи лучше покупать самостоятельно. Согласно мнению экспертов, такой подарок повышает вероятность измены.

Фотографии

Многие делают коллажи из фотографий и покупают красивые рамки. На первый взгляд это может показаться отличным подарком, но на самом деле это не так. Фотографии приводят к скорому расставанию, особенно если были подарены в самом начале отношений. Тем, кто уже долгое время живет вместе, можно дарить друг другу фотографии на День святого Валентина, но важно, чтобы они были сделаны сравнительно недавно.

Часы

Известно, что часы дарить запрещено: это плохая примета. В день святого Валентина их дарить опасно вдвойне. Считается, что это приводит к расставанию. Не стоит дарить даже одежду, на которой нарисован циферблат.

Вещи, бывшие в употреблении

Иногда очень хочется порадовать любимого человека чем-то дорогим, но нет денег на новую вещь. В таком случае приходится искать что-то на просторах интернета у других людей подешевле. В день святого Валентина дарить такие подарки категорически нельзя. Не стоит также дарить вещи, которые принадлежали вашим близким: бабушкино золотое кольцо, мамину цепочку, папины запонки и так далее. Покупайте что-то новое или делайте что-то своими руками.