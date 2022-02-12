Как может проявляться рак: признаки, возникающие утром

“Ключом к выживанию при раке является раннее обнаружение. Когда он долго не замечается, раковые клетки размножаются и распространяются на соседние участки тела. Воздействие на симптомы, как только они появляются, дает шанс остановить злокачественный процесс”, — об этом рассказал в интервью фармацевт Аббас Канани.

Эксперт напомнил, что обращаться к врачу и консультироваться о возможном обследовании следует при “любых необычных телесных изменениях”. Аббас Канани заметил, что одним из таких тревожных сигналов, связанных с высоким риском рака, является состояние, с которым человек просыпается утром. Фармацевт назвал признаки, возникающие утром, которые могут указывать на вероятное раковое заболевание, пишет MedikForum.ru.

Боль в горле. Канани посоветовал обращать пристальное внимание на возникающую утром боль в горле, которая может ощущаться при пробуждении. Тревожным знаком является то, что она длится дольше двух недель без склонности к улучшению.

Кашель. Эксперт уточнил, что “кашель, продолжающийся более двух недель, должен быть проверен врачом”.

Усталость. По словам специалиста, свойственное раку ощущение слабости, усталости может возникнуть утром и растягиваться на весь день. С врачом нужно обязательно обсудить необычное состояние усталости, а также случаи, когда она проявляется вместе с другими негативными симптомами. Канани обратил внимание на то, что при заболевании раком многие люди сталкиваются с усилением потливости по ночам.

“Если ночная потливость возникает наряду с усталостью, потерей веса или быстро возникающими синяками, об этом необходимо сообщить терапевту”, — заявил он.