ФОТОГАЛЕРЕЯ: Празднование Дня святого Валентина в T1

С 13:00 до 17:00 Эрленд Штауб фотографировал посетителей в специально оформленной фотозоне. Фотографии можно увидеть на порталах Naistekas и Jana, а также в аккаунте T1 в Facebook . В атриуме T1 выступили Ариадне и villemdrillem.

Попасть в объектив Эрленда Штауба можно будет и в понедельник, 14 февраля, с 18:00 до 20:00. Кроме того, в этот день на колесе обозрения Skywheel of Tallinn, прямо в гондоле, будет работать эксклюзивное кафе SkyCafe. Посетителей центра будет ждать и хорошее предложение от Super Skypark, где два билета можно будет купить по цене одного и отлично провести время с дорогим человеком.