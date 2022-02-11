События
11.02.2022, 14:36

ФОТОГАЛЕРЕЯ: Празднование Дня святого Валентина в T1

 (4)
Празднование Дня святого Валентина в торгово-развлекательном центре T1 началось в субботу, 12 февраля. Посетителей запечатлил известный фотограф Эрленд Штауб, выступили исполнители Ариадне и villemdrillem.

С 13:00 до 17:00 Эрленд Штауб фотографировал посетителей в специально оформленной фотозоне. Фотографии можно увидеть на порталах Naistekas и Jana, а также в аккаунте T1 в Facebook. В атриуме T1 выступили Ариадне и villemdrillem.

Попасть в объектив Эрленда Штауба можно будет и в понедельник, 14 февраля, с 18:00 до 20:00. Кроме того, в этот день на колесе обозрения Skywheel of Tallinn, прямо в гондоле, будет работать эксклюзивное кафе SkyCafe. Посетителей центра будет ждать и хорошее предложение от Super Skypark, где два билета можно будет купить по цене одного и отлично провести время с дорогим человеком.

В программе мультиплекса Cinamon в День святого Валентина целых три романтических фильма: “Первый встречный”, “Болото” и “Фантазии для взрослых”. Подготовили специальные предложения и многие из магазинов и ресторанов T1.

Оставить комментарий Читать комментарии (4)
RusDelfi
Закладка
Поделиться
Комментарии