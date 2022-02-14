ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ: как сэкономить, покупая еду?

Для сохранения свежести рыбы специалисты рекомендуют удалить ее внутренности, жабры и плавники. Очищенная рыба может оставаться свежей в холодильнике до пары дней, филе рыбы может храниться немного дольше.

Чтобы рыба дольше оставалась свежей, приходя за рыбой в Maxima в теплое время стоит взять из дома или купить на месте специальный термопакет или ящик.

Специалисты рекомендуют хранить мясо в замороженном виде при температуре -18°С. Эта температура достижима во всех современных холодильниках глубокой заморозки, таким образом можно хранить свинину до 6 месяцев, телятину и баранину до 10 месяцев, говядину и курицу — до 12 месяцев.

Принесенный домой запас свежего мяса нужно быстро отправить в холодильник. Сырое мясо нельзя хранить в обычном холодильнике дольше чем пару дней, после этого его нужно либо съесть, либо заморозить для более длительного хранения.

Целых 73 % мяса в ассортименте Maxima поступает от эстонских производителей, что обеспечивает достаточно быструю доставку товара к потребителю. Например, выращенная в Эстонии свинина Frank Kutter попадает с фермы на прилавок всего лишь через максимум 48 часов.

Maxima — ценовой лидер рынка. Но и принципы ассортимента товаров Maxima — свежее мясо и молоко прямо с фермы, свежая рыба прямо из моря, свежие овощи и фрукты прямо с грядки и из сада, а также свежая выпечка прямо из духовки — это хорошее начало для успешного домашнего хранения продуктов.

Покупая в больших объемах сухие вещества, мясо или рыбу во время специальных предложений Maxima и с умом храня их дома, вы можете экономить еще эффективнее. Потому что совершить свою следующую крупную закупку вы спокойно сможете уже во время следующего особенно выгодного предложения. Это сокращает количество посещений магазина, что, в свою очередь, помогает сэкономить время.

Упакованные сухие вещества дома хранить легко. С другой стороны, чтобы свежими оставались мясо, рыба, молоко и некоторые другие продукты, нужно знать некоторые хитрости.

При возможности рыбу следует держать в отдельном контейнере, наполненном кубиками льда или ледяной крошкой. Таким образом будет достигнут достаточно хороший результат, но нужно следить за тем, чтобы рыба не оставалась в воде, образующейся при таянии льда.

Как и мясо, замороженную рыбу рекомендуется хранить при температуре -18°С. Это обеспечивает сохранность более жирных видов рыбы (таких как лосось и форель) до 3 месяцев, а менее жирных видов — до 6 месяцев.

Хлеб-булка-молоко — что можно сделать с ними?



Хранение в холодильнике или глубокая заморозка также помогает продлить срок хранения хлеба и других хлебобулочных изделий. Замороженный хлеб и булка хранятся несколько месяцев и при необходимости их можно быстро разогреть. Вкусовые качества хлеба и булки при заморозке не теряются. Более того — после того, как они “выйдут из печи”, а станут еще вкуснее.

Для хранения молочных продуктов глубокую заморозку обычно не используют, поэтому даты “наилучший до” или “годен до” на упаковке продукта устанавливают свои ограничения.

Лучшая температура для хранения молочного напитка — ниже +6°С. Если вы хотите сохранить молоко как можно дольше, его не следует ставить на полку, расположенную на дверце холодильника. Это удобно, но это самое теплое место во всем холодильнике.

Овощи и фрукты — враги и друзья



Многие овощи, такие как картофель и морковь, не нуждаются в холодильнике для хранения, им просто нужно сухое, темное и прохладное место. Зеленые овощи, капуста, салат и приправы, наоборот, чувствуют себя в холодильнике комфортнее.

Важно знать, что овощи и фрукты между собой несовместимы. Многие фрукты выделяют ускоряющий созревание газ этилен, который, к сожалению, способствует ускорению гниения овощей.

У овощей тоже не все гладко в “общении” между собой — например, картофель и лук плохо влияют на срок годности друг друга.

Кто поступает мудро…



…Тот меньше тратит в магазине. Потому что покупка продуктов в больших объемах неплохо помогает сэкономить, если посещать магазин в правильное время и правильно хранить продукты дома, пока не пришло их время.

В Maxima вас ждут неизменно низкие цены и еженедельные специальные предложения от свежих фруктов и овощей до мяса и морепродуктов.

Покупайте с умом. А прежде чем отправиться в магазин, ознакомьтесь с еженедельными специальными предложениями на нашей странице для клиентов. Магазины Maxima расположены по всей Эстонии.