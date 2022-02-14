Простые советы по поводу подарков на День влюбленных

День святого Валентина — это День влюбленных, который в Эстонии отмечается и как День друзей. В этот романтический день люди выражают свою любовь, покупают цветы любимым, вспоминают о близких и делают подарки. Разумеется, в Maxima вас ждет подходящий ассортимент цветов и некоторые советы в отношении подарков.

Подарите любимому человеку что-нибудь вкусное



В Maxima представлен богатый ассортимент продуктов по хорошим ценам. Приятные вкусовые впечатления подойдут к любому празднику, а выбор сладостей по хорошей цене, чтобы можно было еще больше насладиться Днем святого Валентина, в в Maxima обширен. Шоколадные ассорти с соответствующим дизайном и стильные шоколадные сердечки. Коробки конфет знаменитого Fazer или старого доброго Kalev. Торт “Наполеон”, воздушный яблочно-лаймовый торт и вкуснейший клубнично-шоколадный торт от Eesti Pagar. Все это идеально подходит для того, чтобы порадовать близких, друзей, любимых.

Романтический вечер отлично поможет украсить любимый напиток влюбленных, а также гроздь сочного винограда и качественный сыр. Лучший выбор сыров доступен в крупных магазинах Maxima. И даже цветы ко Дню святого Валентина уже ждут в Maxima… То, что нужно!

Подарочная карта Maxima — выбирайте что хотите



Из года в год подарочная карта Maxima становится все более популярной идеей для подарка к любому празднику. Подарочную карту можно приобрести в любой кассе Maxima, карта действительна во всех 83 магазинах Maxima по всей Эстонии, а по удобству использования она не уступает банковской карте.

На подарочную карту Maxima можно многократно вносить деньги до суммы в 1000 евро. Подарочная карта действительна в течение 12 месяцев после начисления на нее денег, ее владелец сможет сам выбрать себе подарок по душе.



Другими словами, с подарочной картой вы можете купить в магазинах Maxima все, что душе угодно. Поэтому карта хорошо подойдет в качестве подарка не только для близкого человека, но и в качестве приятного сюрприза для хорошего друга, подруги или члена семьи.