Простые советы по поводу подарков на День влюбленных
День святого Валентина — это День влюбленных, который в Эстонии отмечается и как День друзей. В этот романтический день люди выражают свою любовь, покупают цветы любимым, вспоминают о близких и делают подарки. Разумеется, в Maxima вас ждет подходящий ассортимент цветов и некоторые советы в отношении подарков.
Подарите любимому человеку что-нибудь вкусное
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Знаете ли вы эти интересные факты на тему Дня святого Валентина?
Цветы, вкусовые впечатления, подарки — представленные в Maxima товары предлагают возможность отпраздновать День святого Валентина приятно и просто. Но откуда взялось само это романтическое событие?
День святого Валентина уходит своими корнями во времена Древнего Рима, этот день получил свое название в честь святого Валентина. Согласно преданию, священник Валентин тайно проводил в Риме христианские свадебные церемонии, за что был приговорен к смертной казни.
Первая известная валентинка была отправлена из лондонской Тауэрской тюрьмы в 1415 году молодым герцогом Орлеанским Чарльзом, который отправил оттуда своей жене стихотворения о любви. К сожалению, реакция его возлюбленной на письма не известна, поскольку когда срок заключения герцога подошел к концу, его возлюбленная была уже мертва.
Цветы стали украшать День святого Валентина лишь несколько столетий спустя, а в 17 веке влюбленные начали обмениваться в этот день памятными вещами. В Эстонию этот древний праздник пришел в конце 1980-х годов из Финляндии, получив, как и в Финляндии, значение не только Дня влюбленных, но и Дня друзей.
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