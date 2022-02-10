РЕЦЕПТ | три народных средства от затянувшегося кашля

Редька и мед

Для сиропа от кашля потребуется большая черная редька. Ее тщательно промывают, срезают верхушку и делают углубление в мякоти. Корнеплод помещают в глубокую тарелку, в углубление наливают натуральный мед, а затем закрывают отрезанной верхушкой как чайник крышечкой. Спустя пару часов редька даст достаточно сока. Его принимают по чайной ложке в течение дня, запивая теплой водой. Такое лечение поможет усмирить боль в горле, восполнить запас витаминов и микроэлементов, а также быстро вылечить надоевший кашель.

Подорожник

В любой аптеке найдется высушенный подорожник, который станет отличным подспорьем в лечении кашля. Его заваривают из расчета 2 столовые ложки на литр кипятка и проваривают 10-15 минут. Остывший отвар процеживают и пьют в течение дня. Для вкуса в него можно добавить немного меда или сахара. Подорожник служит отличным отхаркивающим и обеззараживающим средством, и принимать его можно от 3 до 7 дней.

Имбирь

Еще один прекрасный способ вылечить кашель — имбирь. Корень этого растения обладает исключительными свойствами, способными не только бороться с источником болезни, но и повышать иммунитет, бороться с хандрой и апатией. На 200 грамм сахарного песка кладут 2 чайные ложки натертого на мелкой терке корня имбиря, заливают двумя стаканами воды и ставят на медленный огонь. Смесь варят до состояния сиропа. Его принимают по половинке чайной ложки 3 раза в день после еды.