Врач перечислил самые вредные алкогольные напитки

По его словам, по-настоящему насладиться алкогольным напитком можно, когда его количество очень мало. Он пояснил, что в состоянии опьянения невозможно почувствовать все нюансы вкуса и оценить качество содержимого бокала или рюмки. “Тем более, если пить долго и много, то через какое-то время для вас уже не будет иметь значения, что пить”, — сказал эксперт.