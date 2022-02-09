Диетолог назвала категории людей, которым не надо худеть(1)
Снижение веса в современном мире все больше из способа улучшить состояние здоровья превращается в следование моде. Поэтому часто худеть начинают люди, которым это совершенно не нужно. В связи с этим специалист составила список категорий людей, которым не требуется избавляться от лишнего веса, пишет MedikForum.
Вам не надо худеть если:
у вас хорошее самочувствие, есть удовлетворенность своим отражением в зеркале, а вес находиться в диапазоне или ниже нормы;
у вас хорошее самочувствие, есть удовлетворенность внешним видом, но вес превышает рекомендуемую норму: в такой ситуации следует обсудить с врачом корректировку образа жизни и возможные риски;
у вас было или есть расстройство пищевого поведения, присутствуют тревожность и беспокойство по поводу еды или внешнего вида;
есть желание подтянуть “проблемные” места, убрать несколько сантиметров или увидеть рельеф мышц;
вы стремитесь стать похожим на идеал красоты или к соответствию какому-либо стандарту;
к снижению веса вас принуждают близкие люди или общество.
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“И помните, что даже если вам необходимо похудеть по состоянию здоровья, целью может быть не цифра на весах, а изменение образа жизни, остальное вторично”, — подытожила диетолог.