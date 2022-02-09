Диетолог назвала категории людей, которым не надо худеть

Вам не надо худеть если:

у вас хорошее самочувствие, есть удовлетворенность своим отражением в зеркале, а вес находиться в диапазоне или ниже нормы;

у вас хорошее самочувствие, есть удовлетворенность внешним видом, но вес превышает рекомендуемую норму: в такой ситуации следует обсудить с врачом корректировку образа жизни и возможные риски;

у вас было или есть расстройство пищевого поведения, присутствуют тревожность и беспокойство по поводу еды или внешнего вида;

есть желание подтянуть “проблемные” места, убрать несколько сантиметров или увидеть рельеф мышц;

вы стремитесь стать похожим на идеал красоты или к соответствию какому-либо стандарту;

к снижению веса вас принуждают близкие люди или общество.

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“И помните, что даже если вам необходимо похудеть по состоянию здоровья, целью может быть не цифра на весах, а изменение образа жизни, остальное вторично”, — подытожила диетолог.