Редеют волосы? Специалист дает 3 эффективных совета, как восстановить густоту и силу волос!
Когда и почему волосы начинают редеть?
По словам трихолога Натальи Бусловой, рост и развитие волос зависят от скорости обмена веществ в волосяном фолликуле, а также от наличия необходимых питательных веществ. Вот почему нарушения в работе гормональной и иммунной систем так сильно влияют на состояние волос. Негативное воздействие может оказать и недостаточная циркуляция крови в коже головы. Так, в стрессовых ситуациях сосуды сужаются и волосы перестают получать необходимые питательные вещества. Это приводит к истончению или выпадению волос.
Возраст тоже влияет на скорость метаболизма. После 35 лет даже самая густая и красивая шевелюра постепенно начинает редеть. Это естественный для нашего организма процесс, хотя, безусловно, свою роль в нем играют генетика, образ жизни и уход за волосами.
Вот 3 простых совета, следуя которым вы снова порадуетесь красоте и жизненной силе своих волос:
1. Питайтесь полноценно и употребляйте в пищу достаточно белка
Трихолог Наталья Буслова подтверждает: поскольку волосы на 78–90 % состоят из кератина, секрет их красоты кроется в достаточном потреблении белка. В частности, специалист по здоровью волос рекомендует есть мясо, богатое железом. Отсутствие этого элемента в рационе может впоследствии привести к истончению и ослаблению волос.
Для волос важны витамины и минералы, но их обычного приема может оказаться недостаточно. Поскольку для нашего организма по значимости волосы стоят не на первом месте, в первую очередь он использует витамины и минералы для снабжения жизненно важных органов. И только после этого остаток отправится волосам. Конечно, прием пищевых добавок может помочь, но, как правило, новые волосы продолжают расти слабыми и хрупкими.
2. Наиболее эффективное и быстрое решение – питать кожу головы и волосы наружно
Чтобы максимально быстро и эффективно восстановить жизненные силы волос и поспособствовать пробуждению спящих волосяных луковиц, опытный специалист-трихолог настоятельно рекомендует активно питать волосы и кожу головы не только изнутри, но и снаружи.
На протяжении многих лет Наталья Буслова помогает своим клиентам и на своем опыте видела, каких прекрасных результатов можно добиться, применяя капсулы для стимуляции роста волос Crescina Transdermic Re-Growth и шампуни той же серии. Эти запатентованные препараты швейцарского производства разработаны на базе ряда серьезных научных исследований. Ампулы помогают доставить необходимые волосам питательные вещества, белки и факторы роста прямо в луковицы, одновременно активируя кровообращение в коже головы.
Что особенно важно, эти ампулы для укрепления здоровья волос стимулируют рост и тех волос, которые в обычных условиях просто не выросли бы. При постоянном использовании препарата вы заметите, что волосяные фолликулы заметно укрепились, а из одной луковицы может расти больше волос, чем раньше. По словам специалиста по здоровью волос, продукция Crescina помогает и при достаточно серьезных физиологических проблемах, причем на сегодняшний день аналогов в Эстонии просто нет.
В июле 2021 года свой первый шаг на пути к более густым волосам сделала эксперт в вопросах красоты Реэт Хярмат. Она решила пройти этот путь под руководством Натальи Бусловой и с помощью продуктов Crescina. Реэт пользовалась ампулами с концентратом для стимуляции роста волос Re-Growth Crescina Transdermic 1300.
Реэт Хярмат: «У меня давно были проблемы с волосами, ну не хотели они расти, а я мечтаю о красивых локонах. Много лет я принимала специальные витамины и минералы, но особого эффекта не замечала.
Я обратилась к трихологу и специалисту по здоровью волос с десятилетним стажем Наталье Бусловой. Она проверила мои волосы и кожу головы, и в результате диагностики выяснилось, что причиной медленного роста волос и их хрупкости служат кое-какие мои генетические особенности, из-за которых волосы очень тонкие. Да и чего уж тут скрывать, возрастные изменения сыграли роль. По словам Бусловой, волосы начали редеть по всей голове, и хотя новых волос много, они были слишком тонкими и нежизнеспособными.
Это вызвано нехваткой питательных веществ, то есть витаминов и минералов. И поскольку кровообращение в коже головы нарушено, фолликулы не получают достаточно кислорода и питательных веществ.
По рекомендации Натальи я прошла 4-месячный курс, пользуясь ампулами Crescina Transdermic с концентрированным составом и специальными шампунями Crescina Transdermic. Мне понравилось, что серум не создавал эффекта жирности, наоборот, казалось, что волосы у корней стали послушнее, а кожа головы – свежее и чище. Использовав первую коробку, при ярком дневном свете я вдруг заметила, что у меня «проклюнулись» крошечные волоски. Это подтвердил и мой парикмахер, к которому я хожу на окрашивание. Он отметил, что волосы стали расти быстрее. Сейчас, когда я расчесываюсь, чувствую под щеткой больший объем, да и кожа головы через них больше не просвечивает.
Через 2 месяца применения косметики я повторно посетила трихолога. С помощью специальной камеры Буслова сделала снимок кожи головы, и мы увидели, что у меня стало больше волосяных фолликулов, корни стал крепче и жизнеспособнее».
3. Выбирайте специальный шампунь, очищающий кожу и стимулирующий рост волос
Специальный шампунь поможет сделать волосы гуще. В этом случае прекрасно работает укрепляющий волосы шампунь Crescina Transdermic с факторами роста и активными веществами. По словам Бусловой, он помогает идеально подготовить кожу головы к применению ампул, поскольку очищает ее от загрязнений, излишков кожного сама и перхоти. Благодаря этому питательные вещества состава лучше впитываются. Шампунь снимает с волос статическое электричество и подходит для чувствительной кожи головы.
Женская и мужская кожа головы имеет свои особенности, поэтому в линию продукции Crescina входят шампуни для женщин и для мужчин.
Какие ампулы могут помочь именно мне? Найдите продукт, соответствующий степени поредения ваших волос
Наталья Буслова рекомендует подбирать средства в зависимости от интенсивности выпадения волос и их состояния, например, янтарные ампулы для стимуляции роста волос Crescina Transdermic Re-Growth. Ими можно пользоваться как во время беременности, так и в период кормления грудью. Эти ампулы будут полезны и веганам, поскольку обеспечивают волосы необходимыми аминокислотами, которые обычно можно получить только из животных белков.
Средства Crescina Transdermic доступны в разной концентрации (200, 500, 1300) и применяются в соответствии со степенью проблемы.
NB! Использование ампул может вызвать легкий зуд и покраснение кожи, что безопасно. Это свидетельствует о действии продукта. Покраснение проходит само через 10–20 минут.
CRESCINA TRANSDERMIC 200 – средство для поддержания, укрепления и питания красивых здоровых волос. Рекомендуемый курс 2 месяца. Затем достаточно 1 ампулы в неделю.
CRESCINA TRANSDERMIC 500 – позволяет остановить значительное выпадение и стимулировать рост новых волос, укрепляет волосы. Идеален после стрессового периода, родов, болезней и частого окрашивания волос. Рекомендуемый курс составляет 2-4 месяца, в зависимости от проблемы.
CRESCINA TRANSDERMIC 1300 – применяется, если волосы сильно поредели в период менопаузы, в результате химиотерапии, помогает после длительного выпадения волос (после Covid-19). Благодаря высокой концентрации активных ингредиентов укрепляет ослабленные волосы и стимулирует рост новых волос. Рекомендуемый курс – 4 месяца. В случае андрогенетической (гормонально-генетической) и цианотической (постменопаузальной) алопеции рекомендуется регулярно повторять курс каждые 2-4 месяца.
Чтобы ампулы для волос Crescina действовали максимально долго и эффективно, их компоненты инкапсулированы. Это позволяет активным ингредиентам действовать в течение нескольких месяцев после окончания курса. Чтобы добиться максимального результата, Буслова рекомендует применять капсулы курсами по 2–4 месяца пару раз в год.
Трихолог подчеркивает еще одну важную деталь: эти средства не имеют побочных действий или эффекта отмены, а потому полностью безопасны.
Когда можно ожидать первых результатов?
Чтобы пройти весь путь от истонченных и выпадающих до густых и красивых волос, нужно запастись временем и терпением. Первые результаты будут видны через 2-3 месяца, а через 6-12 месяцев (в зависимости от проблемы) результат будет очень заметен.
Клинические исследования подтвердили, что по окончании четырехмесячного курса в среднем вырастает 6300 новых волос.
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За консультацией и помощью по всем вопросам, касающимся проблем с волосами и кожей головы, обращайтесь к трихологу-специалисту по здоровью волос Наталье Бусловой. Она всегда готова прийти вам на помощь и ждет вас в салоне красоты Hair-Live (Крейцвальди, 5-5, Таллинн, тел. +372 5562 6411). Вы можете обратиться и к трихологам центра здоровья волос (Мадара, 29, Таллинн, тел. +372 5551 7415). Внимательные специалисты помогут найти лучшее решение для вашей проблемы.
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