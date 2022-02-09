Редеют волосы? Специалист дает 3 эффективных совета, как восстановить густоту и силу волос!

Чтобы максимально быстро и эффективно восстановить жизненные силы волос и поспособствовать пробуждению спящих волосяных луковиц, опытный специалист-трихолог настоятельно рекомендует активно питать волосы и кожу головы не только изнутри, но и снаружи.

Для волос важны витамины и минералы, но их обычного приема может оказаться недостаточно. Поскольку для нашего организма по значимости волосы стоят не на первом месте, в первую очередь он использует витамины и минералы для снабжения жизненно важных органов. И только после этого остаток отправится волосам. Конечно, прием пищевых добавок может помочь, но, как правило, новые волосы продолжают расти слабыми и хрупкими.

Трихолог Наталья Буслова подтверждает: поскольку волосы на 78–90 % состоят из кератина, секрет их красоты кроется в достаточном потреблении белка. В частности, специалист по здоровью волос рекомендует есть мясо, богатое железом. Отсутствие этого элемента в рационе может впоследствии привести к истончению и ослаблению волос.

Возраст тоже влияет на скорость метаболизма. После 35 лет даже самая густая и красивая шевелюра постепенно начинает редеть. Это естественный для нашего организма процесс, хотя, безусловно, свою роль в нем играют генетика, образ жизни и уход за волосами.

По словам трихолога Натальи Бусловой, рост и развитие волос зависят от скорости обмена веществ в волосяном фолликуле, а также от наличия необходимых питательных веществ. Вот почему нарушения в работе гормональной и иммунной систем так сильно влияют на состояние волос. Негативное воздействие может оказать и недостаточная циркуляция крови в коже головы. Так, в стрессовых ситуациях сосуды сужаются и волосы перестают получать необходимые питательные вещества. Это приводит к истончению или выпадению волос.

На протяжении многих лет Наталья Буслова помогает своим клиентам и на своем опыте видела, каких прекрасных результатов можно добиться, применяя капсулы для стимуляции роста волос Crescina Transdermic Re-Growth и шампуни той же серии. Эти запатентованные препараты швейцарского производства разработаны на базе ряда серьезных научных исследований. Ампулы помогают доставить необходимые волосам питательные вещества, белки и факторы роста прямо в луковицы, одновременно активируя кровообращение в коже головы.

Что особенно важно, эти ампулы для укрепления здоровья волос стимулируют рост и тех волос, которые в обычных условиях просто не выросли бы. При постоянном использовании препарата вы заметите, что волосяные фолликулы заметно укрепились, а из одной луковицы может расти больше волос, чем раньше. По словам специалиста по здоровью волос, продукция Crescina помогает и при достаточно серьезных физиологических проблемах, причем на сегодняшний день аналогов в Эстонии просто нет.

В июле 2021 года свой первый шаг на пути к более густым волосам сделала эксперт в вопросах красоты Реэт Хярмат. Она решила пройти этот путь под руководством Натальи Бусловой и с помощью продуктов Crescina. Реэт пользовалась ампулами с концентратом для стимуляции роста волос Re-Growth Crescina Transdermic 1300.

Реэт Хярмат: «У меня давно были проблемы с волосами, ну не хотели они расти, а я мечтаю о красивых локонах. Много лет я принимала специальные витамины и минералы, но особого эффекта не замечала.

Я обратилась к трихологу и специалисту по здоровью волос с десятилетним стажем Наталье Бусловой. Она проверила мои волосы и кожу головы, и в результате диагностики выяснилось, что причиной медленного роста волос и их хрупкости служат кое-какие мои генетические особенности, из-за которых волосы очень тонкие. Да и чего уж тут скрывать, возрастные изменения сыграли роль. По словам Бусловой, волосы начали редеть по всей голове, и хотя новых волос много, они были слишком тонкими и нежизнеспособными.