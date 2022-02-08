Женщина, которая много лет проработала в Maxima, уходила и возвращалась: здесь поощряют каждое хорошее начинание

“За те три месяца, что я проработала в другой компании, увидела, что многие эстоноземельцы боятся приходить на работу в Maxima, но это уже не та Maxima, которая была десять лет назад — все изменилось”, — говорит координатор торговых сетей Виолетта Эрро (32 года), проработавшая в компании 14 лет, уходившая в промежутке и вернувшаяся обратно в начале этого года.

По словам Эрро, предприятие, действующее в Эстонии уже более 20 лет, предлагает очень хорошую почву для реализации своих замыслов. “Хорошие идеи здесь стараются реализовать и поощряют каждую хорошую инициативу, если она приносит результат”, — объясняет она.

Первые пять лет работала параллельно с учебой и в ночную смену



Карьера Виолетты Эрро в Maxima началась в 2007 году, когда она пришла на работу в магазин в качестве ревизора остатков. “В первый раз я пришла только на лето, чтобы подзаработать”, — говорит Эрро, которой тогда было всего 18 лет. Она пришла в компанию, потому что здесь уже работала ее подруга.

Спустя пару лет она уже работала в Maxima на постоянной основе. Вскоре Виолетте стала старшим аудитором по балансу, что сравнимо с должностью старшего смены. Первые пять лет она работала в ночную смену, поскольку параллельно училась.

Из первых лет работы Эрро наиболее ярко помнит период, когда Maxima быстро расширялась в Эстонии — за короткое время было открыто 20 магазинов. “Когда я пришла, у нас было всего 28 магазинов и один супермаркет XX. Это было очень классное время, мы быстро росли”, — вспоминает она.

Проработав в Maxima 14 лет, Виолетта Эрро в прошлом году решила, что раз всю трудовую жизнь провела в одной компании, то для разнообразия стоит посмотреть, что происходит в других местах. Четыре месяца спустя, в январе 2022 года, она вновь вернулась в одну из крупнейших розничных сетей Эстонии. “Поскольку меня позвали, я вернулась”, — объясняет она. Женщина рада, что она далеко не единственная бывшая сотрудница Maxima, недавно вернувшаяся в компанию.

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