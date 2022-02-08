Женщина, которая много лет проработала в Maxima, уходила и возвращалась: здесь поощряют каждое хорошее начинание
“За те три месяца, что я проработала в другой компании, увидела, что многие эстоноземельцы боятся приходить на работу в Maxima, но это уже не та Maxima, которая была десять лет назад — все изменилось”, — говорит координатор торговых сетей Виолетта Эрро (32 года), проработавшая в компании 14 лет, уходившая в промежутке и вернувшаяся обратно в начале этого года.
По словам Эрро, предприятие, действующее в Эстонии уже более 20 лет, предлагает очень хорошую почву для реализации своих замыслов. “Хорошие идеи здесь стараются реализовать и поощряют каждую хорошую инициативу, если она приносит результат”, — объясняет она.
Первые пять лет работала параллельно с учебой и в ночную смену
Карьера Виолетты Эрро в Maxima началась в 2007 году, когда она пришла на работу в магазин в качестве ревизора остатков. “В первый раз я пришла только на лето, чтобы подзаработать”, — говорит Эрро, которой тогда было всего 18 лет. Она пришла в компанию, потому что здесь уже работала ее подруга.
Спустя пару лет она уже работала в Maxima на постоянной основе. Вскоре Виолетте стала старшим аудитором по балансу, что сравнимо с должностью старшего смены. Первые пять лет она работала в ночную смену, поскольку параллельно училась.
Из первых лет работы Эрро наиболее ярко помнит период, когда Maxima быстро расширялась в Эстонии — за короткое время было открыто 20 магазинов. “Когда я пришла, у нас было всего 28 магазинов и один супермаркет XX. Это было очень классное время, мы быстро росли”, — вспоминает она.
Проработав в Maxima 14 лет, Виолетта Эрро в прошлом году решила, что раз всю трудовую жизнь провела в одной компании, то для разнообразия стоит посмотреть, что происходит в других местах. Четыре месяца спустя, в январе 2022 года, она вновь вернулась в одну из крупнейших розничных сетей Эстонии. “Поскольку меня позвали, я вернулась”, — объясняет она. Женщина рада, что она далеко не единственная бывшая сотрудница Maxima, недавно вернувшаяся в компанию.
Ценит новую культуру
Эрро говорит, что за время ее работы в Maxima культура компании сильно изменилась. “Мы чувствуем нашу новую культуру на каждом шагу, это очень важно для нас здесь, в Maxima”, — отмечает она, имея в виду новую культуру TVE, внедренную в компании более года назад. Эта культура базируется на трех столпах: осведомленности (T — teadlikkus), ответственности (V — vastutus) и вере в себя (E — eneseusk).
Вкратце это означает, что если компания уделяет больше времени разъяснению своих целей сотрудникам, то их осведомленность растет, они берут на себя больше ответственности, и вместе с этим растет их уверенность в себе. “Благодаря этому мы все понимаем, в каком направлении движемся”, — объясняет Эрро.
Ей также нравится, что Maxima — международная компания, в которой работают сотрудники разных национальностей. “Очень здорово и то, что мы проводим встречи на английском языке, и во время работы в Maxima уровень английского повышается”, — приводит она пример.
В то же время женщина ценит в компании и то, что речь идет о стабильном работодателе, предлагающем множество дополнительных благ своим сотрудникам. “Мне в Maxima нравится — здесь всегда интересно работать, нет рутины”, — подчеркивает Эрро.
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