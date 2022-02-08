СРАВНЕНИЕ ЦЕН: в каком продуктовом магазине можно сэкономить более 70 евро в месяц?

Один из способов снизить затраты на еду — во время похода в магазин искать продукты, которые в настоящее время продаются со скидкой. Есть люди, которые могут очень успешно заполнить всю свою продуктовую корзину на неделю только продуктами, продающимися со скидкой. Каждую неделю у Maxima очень большой ассортимент товаров со скидкой, обзор этих товаров можно найти на нашей еженедельной странице для клиентов. Но есть одна вещь еще лучше, чем предложения скидок.

Это продукты, которые каждая семья покупает как минимум несколько раз в неделю и которые всегда можно приобрести в своем магазине у дома по самой низкой цене в Эстонии. При этом не надо думать о том, подорожают ли они уже через неделю из-за роста цен. Простой ответ — нет, потому что Maxima надолго заморозила низкие цены более чем на сотню таких повседневных продуктов.

На некоторые товары цены еще дополнительно снижены, а процент скидки может достигать 39 %. В основном это повседневные продукты питания. Благодаря специальной пометке на ценнике “Неизменно дешево” их также очень легко найти в магазине. При этом лучшая новость заключается в том, что эти продукты сэкономят вам значительную сумму за одну покупку, таким образом вы сможете сэкономить более 70 евро в месяц!

А именно: сравнение цен, сделанное в конце января, показывает, что благодаря этому шагу Maxima дает эстоноземельцам возможность значительно сэкономить на своих ежедневных покупках продуктов. Если в магазине Maxima корзина любимых жителями Эстонии товаров стоит 11.25 евро, то в других розничных сетях такая же корзина стоит на несколько евро дороже, в одном случае придется заплатить даже более чем на 6 евро больше.

Если учесть, что в среднем люди ходят в продуктовый магазин 2 раза в неделю, экономия за месяц составляет как минимум 50 евро! Если человек ходит в магазин 3 раза в неделю, то ежемесячная экономия в магазине Maxima может составить более 70 евро по сравнению с другими!