Что можно сделать с 31 400 килограммами продовольствия, отданными бесплатно?

“Учитывая то, что происходит в обществе, именно сейчас как никогда важно помогать тем, у кого меньше возможностей. Я рад видеть, что количество магазинов Maxima, присоединившихся к Продуктовому банку, за короткое время так быстро увеличилось. Благодаря этому мы можем каждую неделю помогать все большему количеству семей Эстонии”, — сказал генеральный директор Maxima Eesti Эдвинас Волкас.

Maxima присоединилась к числу постоянных жертвователей Продуктового банка в ноябре прошлого года, и по состоянию на конец января пожертвования в Продуктовый банк делает 21 из 83 магазинов Maxima. В ближайшие недели к так называемой второй волне расширения присоединятся еще 26 магазинов. Через пару месяцев количество магазинов Maxima, которые каждую неделю жертвуют продукты питания семьям Эстонии, увеличится до 54.

“Выбрасывание еды является сейчас очень большой проблемой во всем мире, сегодня уже нет ни одной розничной сети, которая не думала бы о снижении своего экологического следа. И мы не исключение. Сотрудничество с Продуктовым банком — это шаг в правильном направлении, который позволяет нам каждую неделю сокращать количество потерь продуктов”, — добавил Волкас. Сейчас компания ищет способы добавить в число жертвователей Продуктового банка также свой логистический центр и производство.

По словам генерального директора Продуктового банка Эстонии Пита Бурефина, с середины ноября прошлого года до конца года магазины Maxima пожертвовали 31 400 килограммов продуктов питания, что позволило Продуктовому банку помочь 3000 семей. “Это большая помощь для нас — по причине коронавируса и быстрого роста цен на энергию все больше людей нуждается в продовольственной помощи”, — сказал Бурефин. По всей Эстонии продовольственную помощь через Продуктовый банк сейчас получают примерно 14 000 человек в неделю.