Можно ли из-за коронавируса потерять нюх навсегда?

В большинстве случаев проблема разрешается самостоятельно в течение нескольких дней. Однако некоторые жертвы коронавируса могут столкнуться с более длительными нарушениями вкуса и запаха, как показывают предварительные исследования, пишет MedikForum.ru.

Учёные из Стокгольма провели тесты на 100 пациентах, которые потеряли вкус и запах из-за коронавируса в марте 2020 года. Через 18 месяцев почти 5% этих людей так и не восстановили эти чувства. Предыдущие исследования выявило аналогичное количество жертв долговременного нарушения функций вкуса и запаха, которые сохраняются не менее чем 6 месяцев после восстановления от первоначальной болезни.