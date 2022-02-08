Красота и здоровье
08.02.2022, 07:52

Можно ли из-за коронавируса потерять нюх навсегда?

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Photo by Gustavo Fring from Pexels
ФОТО: Photo by Gustavo Fring from Pexels
Наряду с лихорадкой и кашлем одним из ключевых симптомов COVID-19 является потеря обоняния, а также вкуса.

В большинстве случаев проблема разрешается самостоятельно в течение нескольких дней. Однако некоторые жертвы коронавируса могут столкнуться с более длительными нарушениями вкуса и запаха, как показывают предварительные исследования, пишет MedikForum.ru.

Учёные из Стокгольма провели тесты на 100 пациентах, которые потеряли вкус и запах из-за коронавируса в марте 2020 года. Через 18 месяцев почти 5% этих людей так и не восстановили эти чувства. Предыдущие исследования выявило аналогичное количество жертв долговременного нарушения функций вкуса и запаха, которые сохраняются не менее чем 6 месяцев после восстановления от первоначальной болезни.

Новое исследование показывает, что для небольшого количества пациентов с коронавирусом их неприятные “приключения” могут не закончиться никогда.

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