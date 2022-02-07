Спасибо добрым людям: деньги для маленького Оскара собраны!(14)
На прошлой неделе Детский фонд клиники Тартуского университета обратился к жителям Эстонии с просьбой помочь ребенку: "Пожалуйста, протяните руку помощи, чтобы отважный Оскар с глубокой степенью инвалидности снова не оказался в реанимационном отделении больницы из-за тяжелой дыхательной недостаточности!"
Всего за несколько дней нужная сумма была собрана. "Спасибо, замечательные жертвователи, деньги на вибрационный жилет для Оскара собраны!"
Инновационный виброжилет, который стоит 9900 евро без учета налога, поможет улучшить функцию дыхания ребенка.
Оскар — 8-летний ребенок с глубокой степенью инвалидности, у которого диагностирован ряд врожденных заболеваний, в том числе тяжело поддающаяся лечению эпилепсия, паралич всех конечностей и многие другие проблемы со здоровьем. Ребенок нуждается в круглосуточном уходе. Из-за проблем с глотанием Оскару также требуется аспирация, и, чтобы избежать вытекающего из этого воспаления легких, ему установлена гастростома, при помощи которой Оскара кормят.