Спасибо добрым людям: деньги для маленького Оскара собраны!

Всего за несколько дней нужная сумма была собрана. "Спасибо, замечательные жертвователи, деньги на вибрационный жилет для Оскара собраны!"

Оскар — 8-летний ребенок с глубокой степенью инвалидности, у которого диагностирован ряд врожденных заболеваний, в том числе тяжело поддающаяся лечению эпилепсия, паралич всех конечностей и многие другие проблемы со здоровьем. Ребенок нуждается в круглосуточном уходе. Из-за проблем с глотанием Оскару также требуется аспирация, и, чтобы избежать вытекающего из этого воспаления легких, ему установлена гастростома, при помощи которой Оскара кормят.