Открыт прием заявок на участие в программе “Для женщин в науке”

Заявки на участие в организуемой L’Oréal и ЮНЕСКО программе для молодых талантов из Прибалтики “Для женщин в науке” можно подавать до 17 марта 2022 г. на сайте программы www.forwomeninscience.com.

В Эстонии по результатам конкурса будут вручены две премии: одна стипендия на проведение исследований для имеющей докторскую степень женщины-ученого возрастом до 40 лет и одна стипендия для женщины-докторанта возрастом до 40 лет на завершение исследований, лежащих в основе ее докторской работы.

К участию в конкурсе приглашаются те женщины, чьи исследования относятся к области компьютерных, информационных и технических наук, естественных наук, экологии, математики, физики и материаловедения. Поскольку в предыдущие годы более трех четвертей заявок были поданы женщинами, проводящими исследования в области физики, естественных наук, экологии и технических наук, в этом году мы ободряем принять участие в программе тех женщин, для которых кровным делом являются математика, компьютерные и информационные науки.

Президент Эстонской академии наук Тармо Соомере подчеркнул, что мы все должны заботиться о том, чтобы никто из тех, кто способен нести в мир новые знания, не останавливался на полпути. “Мы должны освободиться от теней прошлого, которые мешали талантливым женщинам-ученым достигать сияющих вершин науки и которые все еще не перестают проявляться в разных формах”, — сказал он.

В Эстонии женщины начали получать премии — стипендии на проведение исследований в рамках программы “Для женщин в науке” пять лет назад. С 2017 по 2020 г. признание получили шесть блестящих женщин-ученых: доктор Эльс Хейнсалу, доктор Карин Когерманн, доктор Тууль Сеппь, доктор Каарин Партс, профессор Маарья Гроссберг и доктор Лисандра Марина Да Роча Менесес-Нандха.