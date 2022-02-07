Открыт прием заявок на участие в программе “Для женщин в науке”
Заявки на участие в организуемой L’Oréal и ЮНЕСКО программе для молодых талантов из Прибалтики “Для женщин в науке” можно подавать до 17 марта 2022 г. на сайте программы www.forwomeninscience.com.
В Эстонии по результатам конкурса будут вручены две премии: одна стипендия на проведение исследований для имеющей докторскую степень женщины-ученого возрастом до 40 лет и одна стипендия для женщины-докторанта возрастом до 40 лет на завершение исследований, лежащих в основе ее докторской работы.
К участию в конкурсе приглашаются те женщины, чьи исследования относятся к области компьютерных, информационных и технических наук, естественных наук, экологии, математики, физики и материаловедения. Поскольку в предыдущие годы более трех четвертей заявок были поданы женщинами, проводящими исследования в области физики, естественных наук, экологии и технических наук, в этом году мы ободряем принять участие в программе тех женщин, для которых кровным делом являются математика, компьютерные и информационные науки.
Президент Эстонской академии наук Тармо Соомере подчеркнул, что мы все должны заботиться о том, чтобы никто из тех, кто способен нести в мир новые знания, не останавливался на полпути. “Мы должны освободиться от теней прошлого, которые мешали талантливым женщинам-ученым достигать сияющих вершин науки и которые все еще не перестают проявляться в разных формах”, — сказал он.
В Эстонии женщины начали получать премии — стипендии на проведение исследований в рамках программы “Для женщин в науке” пять лет назад. С 2017 по 2020 г. признание получили шесть блестящих женщин-ученых: доктор Эльс Хейнсалу, доктор Карин Когерманн, доктор Тууль Сеппь, доктор Каарин Партс, профессор Маарья Гроссберг и доктор Лисандра Марина Да Роча Менесес-Нандха.
В прошлом году стипендии на проведение исследований размером 6 000 евро удостоились семь женщин-ученых из Прибалтики. Из участниц программы, представлявших Эстонию, стипендию получили адъюнкт-профессор факультета химии материалов технологического института Тартуского университета Кайя Пыхако-Эско и докторант кафедры экологии животных Тартуского университета Мари-Анн Линд.
По словам доктора Пыхако-Эско, полученная стипендия позволила ей заняться саморазвитием в тех областях, которые не охватываются в ее повседневной научно-исследовательской работе, например, она приняла участие в различных семинарах по управлению и предпринимательству. “Приобретенные навыки помогут находить практическое применение результатам научных исследований. Я хочу, чтобы моя работа приносила пользу людям и чтобы разрабатываемые мягкие робототехнические устройства использовались для нуждающихся в помощи людей”, — добавила Кайя Пыхако-Эско.
Мари-Анн Линд благодаря программе приобрела необходимый опыт по части того, как представлять свои научно-исследовательские работы широкой общественности в медиа. “Я научилась выходить из своей зоны комфорта и при этом приобрела уверенность в себе. Будучи молодым, начинающим ученым, благодаря полученным премиальным деньгам я смогла беззаботно сосредоточиться на своей научно-исследовательской работе”, — добавила она.
В Латвии данную программу реализовала патрон программы, бывший президент Латвийской Республики (1999–2007) Вайра Вике-Фрейберга. Сегодня она проводится в рамках сотрудничества латвийской, литовской и эстонской академий наук и национальных комиссий ЮНЕСКО. Это уникальная для Прибалтики программа, которая способствует профессиональному развитию именно женщин-ученых и достижению важных для них целей.
Всемирная программа “Для женщин в науке” была создана в 1998 году. С тех пор ЮНЕСКО и L’Oréal через нее вместе вносили вклад в развитие науки, а также поддерживали стремление увеличивать число женщин-ученых и поощрять гендерное равноправие в том числе и в мире науки. Благодаря этой программе женщины-ученые получают не только признание, но и помощь в достижении своих целей и представлении своих достижений как можно более широкой публике.