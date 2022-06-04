Красота и здоровье
04.06.2022, 16:39

“Я была настоящей плавучей базой”. Мать троих детей за одну ночь взяла себя в руки и изменила свою жизнь. Теперь она легче на 25 килограммов

 
Kristina Traks
Кристин по характеру очень целеустремленная. Она их тех женщин, которые действуют по принципу “все или ничего”
Кристин по характеру очень целеустремленная. Она их тех женщин, которые действуют по принципу “все или ничего”
ФОТО: Anni Õnneleid

“Я всегда была из тех, кто на праздниках опустошает блюда с закусками!” - вспоминает мать троих детей Кристин Керро (29) о том, как она дошла до точки, в которой ее жизнь полностью изменилась. Женщина, потерявшая 25 килограммов с помощью силы воли, теперь живет совсем другой жизнью.

В конце ноября позапрошлого года у Кристины был замечательный “девичник” с подругами. “Я помню о том вечере только то, что я все время ела. По пути домой мне стало по-настоящему плохо, и тогда внутри что-то щелкнуло. Я весила 90 килограммов и призналась себе, что дальше так продолжаться не может. Я была настоящей плавучей базой”, - вспоминает Кристин.

И хотя за счет высокого роста большой вес был не так сильно заметен, сама Кристин знала точную цифру. Она чувствовала себя расхлябанной и ленивой. Любимым ее занятием, как она сама говорит, было “сидеть на диване и есть баранки”. “Я была настоящим мастером в том, как спрятать лишние килограммы. "Ушки" на бедрах можно скрыть, если надеть джинсы с высокой талией”.

Как вообще так получилось, что Кристин набрала этот лишний вес?

RusDelfi
Закладка
Поделиться
Комментарии