“Я была настоящей плавучей базой”. Мать троих детей за одну ночь взяла себя в руки и изменила свою жизнь. Теперь она легче на 25 килограммов
“Я всегда была из тех, кто на праздниках опустошает блюда с закусками!” - вспоминает мать троих детей Кристин Керро (29) о том, как она дошла до точки, в которой ее жизнь полностью изменилась. Женщина, потерявшая 25 килограммов с помощью силы воли, теперь живет совсем другой жизнью.
В конце ноября позапрошлого года у Кристины был замечательный “девичник” с подругами. “Я помню о том вечере только то, что я все время ела. По пути домой мне стало по-настоящему плохо, и тогда внутри что-то щелкнуло. Я весила 90 килограммов и призналась себе, что дальше так продолжаться не может. Я была настоящей плавучей базой”, - вспоминает Кристин.
И хотя за счет высокого роста большой вес был не так сильно заметен, сама Кристин знала точную цифру. Она чувствовала себя расхлябанной и ленивой. Любимым ее занятием, как она сама говорит, было “сидеть на диване и есть баранки”. “Я была настоящим мастером в том, как спрятать лишние килограммы. "Ушки" на бедрах можно скрыть, если надеть джинсы с высокой талией”.