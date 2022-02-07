Гороскоп Павла Глобы на неделю с 7 по 13 февраля 2022 года

Овен

У Овнов самыми благоприятными днями можно считать 10 и 11 число. Разгар рабочей недели принесет этим людям максимум пользы и ярких эмоций. Чтобы всё получалось, важно следовать позитивному мышлению. Специальная техника научит Овнов быть оптимистами и гораздо лучше визуализировать желания. Авантюры и риски денег не принесут, так что лучше сосредоточиться на простом рабочем процессе. Очень везти будет одиноким Овнам в любви, но тут потребуется небольшая осторожность. Важно не верить людям на слово и не торопить событий.

Телец

Тельцам начать неделю стоит с проведения обрядов по энергетической очистке дома. Дело в том, что 7 и 8 февраля их ждут два очень трудных дня, ведь планеты и звезды будут не в самом лучшем положении. С другой стороны. Эти дни были бы опасными в обычное время, но не сейчас. Тельцы полны сил и энтузиазма, поэтому любая проблема им по плечу. Павел Глоба считается, что на этой неделе у Тельцов появится очень много забот и легко решаемых задач на работе. Это отличное время для бизнеса и рутинных дел. В любви лучше быть дипломатичнее, иначе можно накликать беду.

Близнецы

На этой неделе от окружающих людей можно ждать много интересных предложений. Самыми приятными они будут, само собой, в работе и бизнесе. 10 и 11 числа в относительно неблагоприятные дни Близнецов ожидают некоторые трудности. Справиться с ними помогут специальные практики, советы и техники. Важно помнить, что эмоциональный настрой превыше всего. Близнецов ждет настоящий триумф в любовной сфере, ведь люди будут им доверять, будут обожать их и следовать за ними. Можно просто пофлиртовать и завести легкую интрижку, а можно попробовать найти любовь на всю жизнь.

Рак