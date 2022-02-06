ФОТО | В чем спортсмены из Эстонии отправились на Олимпиаду в Пекин? Комментирует эстонский стилист Светлана Агуреева

"Одеть спортсменов на церемонию открытия зимней Олимпиады сложнее, чем на летнюю. Пространства для творчества практически нет, гораздо важнее, чтобы спортсменам было комфортно и они не замёрзли. Хотя одежда некоторых стран всё-таки отличалась буйством красок и более оригинальными и современными дизайнерскими решениями", - отмечает Светлана Агуреева.

"За подготовку зимней одежды эстонской команды отвечал Sportland, который всегда предлагает решения, отвечающие требованием спортсменов. Наша сборная отправилась на пекинскую Олимпиаду в одежде бренда Salomon, в том числе и на церемонию открытия. Тренировочное снаряжение, и специальная форма от бренда Craft и за некоторыми исключениями от Roxyl.

Про форму эстонских спортсменов можно сказать, что она проста и лаконична.

И в этом есть своя прелесть. Одежда традиционно выполнена в цветах символизирующих государственный флаг. Использование в одежде сборной национальных цветов усиливает чувство единения всех спортсменов, представляющих страну, и делает Олимпиаду еще более особенным соревнованием. Комплекты подойдут как для ношения спортсменками в Олимпийской деревне, так и для всех желающих поддержать наших спортсменов на родине". Одежду можно приобрести в магазинах Sportland.