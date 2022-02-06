Мода и стиль
06.02.2022, 10:10

ФОТО | В чем спортсмены из Эстонии отправились на Олимпиаду в Пекин? Комментирует эстонский стилист Светлана Агуреева

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На этой неделе стартовала долгожданная Олимпиада в Пекине. В сборную Эстонии вошли 26 спортсменов, выступающих в 8 дисциплинах. Мы попросили известного эстонского стилиста Светлану Агурееву прокомментировать внешний вид наших спортсменов на Олимпиаде.

"Одеть спортсменов на церемонию открытия зимней Олимпиады сложнее, чем на летнюю. Пространства для творчества практически нет, гораздо важнее, чтобы спортсменам было комфортно и они не замёрзли. Хотя одежда некоторых стран всё-таки отличалась буйством красок и более оригинальными и современными дизайнерскими решениями", - отмечает Светлана Агуреева.

"За подготовку зимней одежды эстонской команды отвечал Sportland, который всегда предлагает решения, отвечающие требованием спортсменов. Наша сборная отправилась на пекинскую Олимпиаду в одежде бренда Salomon, в том числе и на церемонию открытия. Тренировочное снаряжение, и специальная форма от бренда Craft и за некоторыми исключениями от Roxyl.

Про форму эстонских спортсменов можно сказать, что она проста и лаконична.

И в этом есть своя прелесть. Одежда традиционно выполнена в цветах символизирующих государственный флаг. Использование в одежде сборной национальных цветов усиливает чувство единения всех спортсменов, представляющих страну, и делает Олимпиаду еще более особенным соревнованием. Комплекты подойдут как для ношения спортсменками в Олимпийской деревне, так и для всех желающих поддержать наших спортсменов на родине". Одежду можно приобрести в магазинах Sportland.

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