Поможем приобрести аппарат, с которым маленький Оскар сможет дышать!
Инновационный виброжилет, который стоит 9900 евро без учета налога, поможет улучшить функцию дыхания ребенка. Семье мальчика взять эту сумму неоткуда и они просят помощи у добрых людей.
Оскар — 8-летний ребенок с глубокой степенью инвалидности, у которого диагностирован ряд врожденных заболеваний, в том числе тяжело поддающаяся лечению эпилепсия, паралич всех конечностей и многие другие проблемы со здоровьем. Ребенок нуждается в круглосуточном уходе. Из-за проблем с глотанием Оскару также требуется аспирация, и, чтобы избежать вытекающего из этого воспаления легких, ему установлена гастростома, при помощи которой Оскара кормят.
Хотя гастростома и регулярная физиотерапия помогают облегчить состояние Оскара, осенне-зимние респираторные инфекции оказали разрушительное воздействие на здоровье ребенка. Из-за инфекций Оскару приходилось неоднократно оставаться в отделении интенсивной терапии больницы в течение последних шести месяцев, потому что у него развилась тяжелая дыхательная недостаточность.
Однако современный вибрационный жилет помог бы разжижать выделения в дыхательных путях и, таким образом, обеспечить их лучшую открытость. Виброжилет мог бы использоваться Оскаром дома, а также был бы ему хорошим подспорьем в восстановлении после болезни.
Виброжилет можно заказать из США, и он будет доставлен ребенку в течение нескольких недель. К сожалению, цена устройства, несмотря на различные скидки, для семьи непревзойденно высока, и без помощи добрых жертвователей Оскар не смог бы получить столь необходимую помощь.
Дома всегда лучше! Маленький Оскар также счастлив дома — ему очень нравится выходить на улицу и принимать участие в повседневных делах семьи.
Милые жертвователи, поможем Оскару приобрести аппарат, который поможет маленькому ребенку лучше дышать!
Оскару можно помочь, сделав пожертвование на благотворительный счет Детского фонда клиники Тартуского университета, указав в пояснении „Oskar“
Swedbank IBAN EE682200221015828742
SEB IBAN EE261010220014910011
Luminor IBAN EE791700017000285384
LHV IBAN EE527700771000610813
Coop IBAN EE824204278603586607
или позвонив на благотворительные телефонные номера Детского фонда. Сумма пожертвования будет добавлена к счету за телефон за этот же месяц:
позвонив 900 5025, пожертвуешь 5 евро
позвонив 900 5100, пожертвуешь 10 евро
позвонив 900 5500, пожертвуешь 50 евро
На фото: Оскар (личный архив)
СПАСИБО, ЧТО ПОМОГАЕТЕ НАМ ПОМОГАТЬ!
ЦУ Детский фонд клиники Тартуского университета является одной из старейших и крупнейших благотворительных организаций при детских больницах по всей Эстонии, которая начиная с 2000 года при помощи жертвователей поддерживает закупку оборудования для различных больниц, а также поддержала детей, нуждающихся в особом лечении или уходе, и их семьи на сумму в общей сложности примерно 12 миллионов евро. Помочь больным детям можно, став постоянным жертвователем по адресу https://www.lastefond.ee/pusiannetus/vormista-pusiannetus/. Для ходатайства о поддержке или сообщения о нуждающихся в помощи пишите по адресу электронной почты info@lastefond.ee.