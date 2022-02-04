События
04.02.2022, 17:40

Поможем приобрести аппарат, с которым маленький Оскар сможет дышать!

 
ФОТО: Из личного архива
Пожалуйста, протяните руку помощи, чтобы отважный Оскар с глубокой степенью инвалидности снова не оказался в реанимационном отделении больницы из-за тяжелой дыхательной недостаточности!

Инновационный виброжилет, который стоит 9900 евро без учета налога, поможет улучшить функцию дыхания ребенка. Семье мальчика взять эту сумму неоткуда и они просят помощи у добрых людей.

Оскар — 8-летний ребенок с глубокой степенью инвалидности, у которого диагностирован ряд врожденных заболеваний, в том числе тяжело поддающаяся лечению эпилепсия, паралич всех конечностей и многие другие проблемы со здоровьем. Ребенок нуждается в круглосуточном уходе. Из-за проблем с глотанием Оскару также требуется аспирация, и, чтобы избежать вытекающего из этого воспаления легких, ему установлена гастростома, при помощи которой Оскара кормят.

Хотя гастростома и регулярная физиотерапия помогают облегчить состояние Оскара, осенне-зимние респираторные инфекции оказали разрушительное воздействие на здоровье ребенка. Из-за инфекций Оскару приходилось неоднократно оставаться в отделении интенсивной терапии больницы в течение последних шести месяцев, потому что у него развилась тяжелая дыхательная недостаточность.

Однако современный вибрационный жилет помог бы разжижать выделения в дыхательных путях и, таким образом, обеспечить их лучшую открытость. Виброжилет мог бы использоваться Оскаром дома, а также был бы ему хорошим подспорьем в восстановлении после болезни.

Виброжилет можно заказать из США, и он будет доставлен ребенку в течение нескольких недель. К сожалению, цена устройства, несмотря на различные скидки, для семьи непревзойденно высока, и без помощи добрых жертвователей Оскар не смог бы получить столь необходимую помощь.

Дома всегда лучше! Маленький Оскар также счастлив дома — ему очень нравится выходить на улицу и принимать участие в повседневных делах семьи.

Милые жертвователи, поможем Оскару приобрести аппарат, который поможет маленькому ребенку лучше дышать!

Оскару можно помочь, сделав пожертвование на благотворительный счет Детского фонда клиники Тартуского университета, указав в пояснении „Oskar“

Swedbank IBAN EE682200221015828742

SEB IBAN EE261010220014910011

Luminor IBAN EE791700017000285384

LHV IBAN EE527700771000610813

Coop IBAN EE824204278603586607

или позвонив на благотворительные телефонные номера Детского фонда. Сумма пожертвования будет добавлена ​​к счету за телефон за этот же месяц:

позвонив 900 5025, пожертвуешь 5 евро

позвонив 900 5100, пожертвуешь 10 евро

позвонив 900 5500, пожертвуешь 50 евро

На фото: Оскар (личный архив)

СПАСИБО, ЧТО ПОМОГАЕТЕ НАМ ПОМОГАТЬ!

ЦУ Детский фонд клиники Тартуского университета является одной из старейших и крупнейших благотворительных организаций при детских больницах по всей Эстонии, которая начиная с 2000 года при помощи жертвователей поддерживает закупку оборудования для различных больниц, а также поддержала детей, нуждающихся в особом лечении или уходе, и их семьи на сумму в общей сложности примерно 12 миллионов евро. Помочь больным детям можно, став постоянным жертвователем по адресу https://www.lastefond.ee/pusiannetus/vormista-pusiannetus/. Для ходатайства о поддержке или сообщения о нуждающихся в помощи пишите по адресу электронной почты info@lastefond.ee.

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