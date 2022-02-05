Раздосадованная эстонка: увидела в Facebook видео с его мальчишника, но свадьба у нас не планировалась(21)
23-летняя Марика вспоминает: “Был обычный вторник. Зашла в Facebook, в ленте попалось видео, в котором мой парень, с которым я встречалась почти год, планировала покупку нового дома и с чьими друзьями мы недавно ездили в путешествие, вытворяет шокирующие вещи. Такое чувство, что он на мальчишнике, причем, не на чьем-то, а на своем! Так и оказалось! Это был его мальчишник!
В голове тут же вопрос: мне пора бежать за свадебным платьем или сначала спросить у него, что просходит? Ответ не заставил себя долго ждать. Да, свадьба будет, но не наша с ним. Но он очень хотел продолжить наши отношения, потому что свадьба с другой девушкой, по его словам, простая формальность, на самом деле ничего не значащая.
Послала его подальше, взяла бутылку шампанского, когда-то подаренную им, и пошла к подруге, с которой мы пили, плакали и смеялись. Не зря бывшие становятся бывшими. У них есть, чему поучиться, и в этом случае я поняла одно: его я в своей жизни видеть НЕ хочу”.
32-летняя Кайри (имя изменено) рассказывает свою историю: “Мы то сходились, то расходились, но провели вместе около четырех лет. Мне нравились его большие и сильные руки, да и вообще, его внешний вид “мишки”. Но мужчина был уж очень темпераментным. Недопонимания и ссоры возникали на пустом месте. Иногда он ругался по телефону и росал трубку просто из-за того, что связь пропала и я не услышала, что он сказал, или полная консервная банка могла полететь в холодильник из-за того, что, видите ли, я ее не так открыла. Конечно, а ты попробуй открыть консервную банку со шпротами старинным консервным ножом, которому уже 40 лет! Устав от этих детских сцен, подарила ему новомодную открывалку Tupperware.
Наше последнее расставание произошло в одну из пятниц, когда мы пытались решить некоторые вопросы, но это совершенно не получалось — как разговор слепого с глухим. Мы оба ждали, что другой изменится. Я уже было переступила дверной порог, как мне на прощание вручили подаренную мной открывалку со словами: “Забери свое д**ьмо с собой”. Тогда я с гордостью положила “подарок” в сумку и ушла.
Консервная открывалка идеально подводит итог наших отношений: ну не умела я открывать консервные банки его консервным ножом, а он не хотел попробовать что-то новое — мой подарок. Я пользуюсь им сейчас практически ежедневно и даже не вспоминаю о тех самых отношениях. Разве что только тогда, когда открываю консервы…”
“Выставка разбитых сердец”
Вас тоже выбило из колеи расставание с любимым человеком, и некоторые предметы, постоянно напоминают о нем, как будто сыплют соль на рану?
Пришло время избавиться от тяжелых воспоминаний. Пришло время расстаться с его большим серым свитером, цепочкой, украшенной крошечным колечком, которая должна была символизировать вечную любовь, входным браслетом с фестиваля, который напоминает о первом совместном походе на концерт…
На новой выставке, которая открывается в торговом центре Solaris, собраны интересные истории о расставании жителей Эстонии — с целью помочь людям скорее избавиться от тяжелых воспоминаний и открыть сердце для новой любви. Воспоминания выше были выбраны из множества историй, о которых расскажет выставка.
Выставка "Разбитые сердца" открывается 7 февраля в торговом центре Solaris и будет доступна для посещения до 28 февраля.