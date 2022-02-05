Раздосадованная эстонка: увидела в Facebook видео с его мальчишника, но свадьба у нас не планировалась

23-летняя Марика вспоминает: “Был обычный вторник. Зашла в Facebook, в ленте попалось видео, в котором мой парень, с которым я встречалась почти год, планировала покупку нового дома и с чьими друзьями мы недавно ездили в путешествие, вытворяет шокирующие вещи. Такое чувство, что он на мальчишнике, причем, не на чьем-то, а на своем! Так и оказалось! Это был его мальчишник!

В голове тут же вопрос: мне пора бежать за свадебным платьем или сначала спросить у него, что просходит? Ответ не заставил себя долго ждать. Да, свадьба будет, но не наша с ним. Но он очень хотел продолжить наши отношения, потому что свадьба с другой девушкой, по его словам, простая формальность, на самом деле ничего не значащая.

Послала его подальше, взяла бутылку шампанского, когда-то подаренную им, и пошла к подруге, с которой мы пили, плакали и смеялись. Не зря бывшие становятся бывшими. У них есть, чему поучиться, и в этом случае я поняла одно: его я в своей жизни видеть НЕ хочу”.

32-летняя Кайри (имя изменено) рассказывает свою историю: “Мы то сходились, то расходились, но провели вместе около четырех лет. Мне нравились его большие и сильные руки, да и вообще, его внешний вид “мишки”. Но мужчина был уж очень темпераментным. Недопонимания и ссоры возникали на пустом месте. Иногда он ругался по телефону и росал трубку просто из-за того, что связь пропала и я не услышала, что он сказал, или полная консервная банка могла полететь в холодильник из-за того, что, видите ли, я ее не так открыла. Конечно, а ты попробуй открыть консервную банку со шпротами старинным консервным ножом, которому уже 40 лет! Устав от этих детских сцен, подарила ему новомодную открывалку Tupperware.