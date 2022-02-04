Женский гороскоп на неделю с 7 по 13 февраля 2022 года

Наступающая неделя пройдет под влиянием положительной энергии планет. Конечно, будут некоторые неурядицы и проблемы, но с ними удастся быстро справиться. Настало время покинуть свою зону комфорта, чтобы добиться наилучших результатов во всех сферах жизни. Удача рядом — помните об этом, пишет Dailyhoro.ru.

Женщина-Овен

Овны входят в список самых сильных женщин по Знаку Зодиака. На этой неделе они станут еще сильнее и еще успешнее, чем раньше. Планеты помогут им справиться с волнообразным и непредсказуемым настроением, повысят физическую и интеллектуальную активность, но вместе с тем принесут с собой желание всё контролировать. Единственное, что астрологи советуют контролировать женщинам этого Знака, — свои эмоции. Нужно спокойно относиться к происходящему и помнить, что всё меняется только к лучшему.

Женщина-Телец

Меркурий не ретрограден уже несколько дней, но прекрасные Тельцы ощутят это в полной мере только сейчас. Пришло время активизироваться в работе и делах. Для привлечения денег можно воспользоваться медитацией «Денежный поток». Для успехов в любви астрологи советуют этим женщинам просто быть собой. Представительницам этого Знака важно быть чуть смелее в своих начинаниях. Настало благоприятное время для того, чтобы в корне изменить свою жизнь, если, конечно, Тельцы того хотят.

Женщина-Близнецы

Важные решения больше нельзя откладывать, поскольку сейчас для них самый благоприятный период. Пора приложить максимальные усилия к решению задач и постараться не упустить удачу. Ночные светила помогут Близнецам найти новое хобби. Определиться с увлечением помогут советы нумерологов. Круговорот событий может немного сбить прекрасных Близнецов с толку. Сейчас важно обдумать все, что было, а также составить план дальнейших действий на ближайшее будущее.

Женщина-Рак