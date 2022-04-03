Секс и отношения
03.04.2022, 17:01

"Если твой партнер проявляет жестокость, уходи сразу". История эстонской семьи, где муж и жена в прошлом пережили насилие

 
Суровая статистика: количество обращений меньше, жертв - больше
Яаника Элиас
СВАДЕБНОЕ ТОРЖЕСТВО: Есть что праздновать! Аули и Калев вышли из абьюзивных отношений и начали вместе новую жизнь.
СВАДЕБНОЕ ТОРЖЕСТВО: Есть что праздновать! Аули и Калев вышли из абьюзивных отношений и начали вместе новую жизнь.
ФОТО: Erakogu
В прошлом году Служба помощи жертвам насилия зарегистрировала 2929 новых случаев насилия в семье. Аули рассказывает об ужасах своей жизни, чтобы вдохновить других на расставание с мужем-агрессором. Сейчас она счастлива в браке с Калевом, который страдал от психического насилия со стороны своей бывшей жены.

Шел 1990 год. Отношения Аули Лехолы (сейчас ей 54 года) и Рауля* начались как в сказке: у молодой женщины ноги подкашивались от того количества цветов, которые дарил ей друг. Вскоре они съехались. У Аули был один ребенок от предыдущих отношений, вскоре у них родился общий сын.

Сыновья Аули уже взрослые. Они согласились, чтобы их мать рассказала газете о прошлом семьи, но ни один из них даже произносить имени своего жестокого (приемного) отца не желает. Они хотели бы вычеркнуть его из своих детских воспоминаний.

Руководительница центра поддержки женщин и социальный работник Лилли Андреев комментирует историю Аули. Она говорит, что, хотя цифры показывают обратное, по ее мнению, количество случаев насилия в семье не уменьшилось за время пандемии коронавируса — просто женщинам стало труднее обращаться за помощью и уходить из дома.

Со стороны кажется, что человек добрый и заботливый. Женщины, обратившиеся в центр поддержки, говорят, что они и представить себе не могли, что партнер, который начинал так мило и вежливо ухаживать, может стать настолько жестоким.

RusDelfi
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