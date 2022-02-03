Дистанционное обучение дало толчок кибертравле(6)
Все больше внимания уделяется влиянию пандемии коронавируса и дистанционного обучения на психическое здоровье учащихся. В то же время последствия травли незаслуженно остались без должного внимания, а беспокойство по поводу травли никуда не исчезло. Травля, в том числе кибертравля, является очень серьезной проблемой психического здоровья, так как по результатам исследований, каждый пятый ученик в наших школах подвергается травле. Если весной 2020 года уровень травли значительно снизился, то в 2021 году дистанционное обучение уже не принесло облегчения. Показатели травли снова достигли уровня “доковидного” времени. Причем по результатам ученического опроса Фонда “Школа без травли”, кибертравля набирает обороты.
Эффективная профилактика травли требует пристального внимания во всех школах
Если весной 2020 г. мы наблюдали исключительно низкий уровень травли в конце периода дистанционного обучения, то весной 2021 г. также сразу после более длительного периода дистанционного обучения процент учащихся, подвергшихся травле, снова вырос почти до уровня перед COVID-19. Можно было бы предположить, что травля адаптируется к трудным обстоятельствам”. Однако результаты выявили еще одну серьезную проблему — количество тех, кто рассказал кому-то о травле над собой, сократилось более чем на одну десятую по сравнению с прошлыми годами и почти 40% учеников никому не рассказали о своих страданиях. И в других странах мира одним из тревожных последствий дистанционного обучения стало снижение доверительных отношений со школьным персоналом из-за сокращения возможностей для контактов при дистанционном обучении. Восстановление поддерживающих отношений со своими учениками определенно требует большего внимания.
Весной 2021 года мы увидели значительный рост кибертравли. “Этот результат показывает, что требуется более серьезный вклад в предотвращение кибертравли. Исследования о влиянии программы KiVa показали, что чем эффективнее профилактика травли в школах, тем лучше можно предотвратить и кибертравлю, а программа KiVa является важным инструментом в обеспечении школ систематическим и эффективным набором инструментов”.
С осени 2021 года почти 22% школ Эстонии используют программу KiVa, которая направлена на уменьшение травли в школах, а в следующем учебном году Фонд сможет предложить всемирно известную методику еще примерно 20 школам, в том числе школам с русским языком обучения. Школа может подать заявку на участие в программе KiVa на 2022/2023 учебный год не позднее 4 марта. Более подробная информация и инструкции на веб-сайте Фонда “Школы без травли”.
Фонд “Школы без травли” был основан в 2012 году с целью сделать школы Эстонии свободными от травли. Для достижения этой цели Фонд предоставляет школам возможность использовать научно-доказанные и -обоснованные методы вмешательства в случаи травли, поддерживает школы в использовании мер по борьбе с травлей, а также осуществляет регулярный мониторинг ситуации и занимается повышением осведомленности о травле и способах ее уменьшения и контроля.