Дистанционное обучение дало толчок кибертравле

Все больше внимания уделяется влиянию пандемии коронавируса и дистанционного обучения на психическое здоровье учащихся. В то же время последствия травли незаслуженно остались без должного внимания, а беспокойство по поводу травли никуда не исчезло. Травля, в том числе кибертравля, является очень серьезной проблемой психического здоровья, так как по результатам исследований, каждый пятый ученик в наших школах подвергается травле. Если весной 2020 года уровень травли значительно снизился, то в 2021 году дистанционное обучение уже не принесло облегчения. Показатели травли снова достигли уровня “доковидного” времени. Причем по результатам ученического опроса Фонда “Школа без травли”, кибертравля набирает обороты.

Эффективная профилактика травли требует пристального внимания во всех школах

Если весной 2020 г. мы наблюдали исключительно низкий уровень травли в конце периода дистанционного обучения, то весной 2021 г. также сразу после более длительного периода дистанционного обучения процент учащихся, подвергшихся травле, снова вырос почти до уровня перед COVID-19. Можно было бы предположить, что травля адаптируется к трудным обстоятельствам”. Однако результаты выявили еще одну серьезную проблему — количество тех, кто рассказал кому-то о травле над собой, сократилось более чем на одну десятую по сравнению с прошлыми годами и почти 40% учеников никому не рассказали о своих страданиях. И в других странах мира одним из тревожных последствий дистанционного обучения стало снижение доверительных отношений со школьным персоналом из-за сокращения возможностей для контактов при дистанционном обучении. Восстановление поддерживающих отношений со своими учениками определенно требует большего внимания.