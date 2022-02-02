А вы знаете, в какие дни в магазине можно купить самую свежую рыбу?

Потребительские тенденции последних лет показывают, что все больше жителей Эстонии предпочитают покупать в продуктовых магазинах все больше здоровых продуктов питания. Опыт Maxima показывает, что помимо свежих фруктов и овощей увеличился спрос и на свежую рыбу, объемы продаж которой растут из года в год. Однако не в каждом продуктовом магазине Эстонии можно найти свежую рыбу. Тем не менее свежую рыбу можно купить во всех 83 магазинах Maxima!

Идя навстречу своим клиентам, в прошлом году Maxima решила в дополнение к более крупным магазинам XX и XXX установить рыбные прилавки также в небольших магазинах шаговой доступности формата X. Лучшая свежая рыба в Эстонии доступна именно в магазинах Maxima, поскольку она поступает сюда напрямую с европейских рыбных рынков, без каких-либо посредников. Не говоря уже о пойманной в Эстонии рыбе, которой в ассортименте Maxima тоже предостаточно.

Среда и пятница — рыбные дни



Круглый год в Maxima доступен очень широкий ассортимент морской и пресноводной рыбы и даров моря. Каждую неделю торговая сеть предлагает в среднем 40-45 различных видов рыбы и морепродуктов. Они прибывают в Эстонию из разных стран Европы. В их числе — непосредственные соседи Латвия и Литва, скандинавские страны, такие как Норвегия и Дания, а также Нидерланды и более отдаленные Испания и Турция.

Свежевыловленная рыба и морепродукты поступают в магазины Maxima по всей Эстонии каждую неделю. В то время как магазины Maxima X получают свежую рыбу один раз в неделю, в магазины XX и XXX она поступает целых два раза в неделю. Рыбные дни в этих магазинах — среда и пятница.

В ассортимент Maxima с европейских рыбных рынков входит дорада, морской окунь, белоногие креветки, филе трески, сайда и карп, а также новые сорта рыбы и морепродуктов, такие как палтус, филе африканской рыбы, устрицы и мидии. В то же время Maxima предлагает жителям Эстонии свежую сельдь, выловленную в Балтийском море, и пресноводную рыбу, выловленную в эстонских водах.