А вы знаете, в какие дни в магазине можно купить самую свежую рыбу?
Потребительские тенденции последних лет показывают, что все больше жителей Эстонии предпочитают покупать в продуктовых магазинах все больше здоровых продуктов питания. Опыт Maxima показывает, что помимо свежих фруктов и овощей увеличился спрос и на свежую рыбу, объемы продаж которой растут из года в год. Однако не в каждом продуктовом магазине Эстонии можно найти свежую рыбу. Тем не менее свежую рыбу можно купить во всех 83 магазинах Maxima!
Идя навстречу своим клиентам, в прошлом году Maxima решила в дополнение к более крупным магазинам XX и XXX установить рыбные прилавки также в небольших магазинах шаговой доступности формата X. Лучшая свежая рыба в Эстонии доступна именно в магазинах Maxima, поскольку она поступает сюда напрямую с европейских рыбных рынков, без каких-либо посредников. Не говоря уже о пойманной в Эстонии рыбе, которой в ассортименте Maxima тоже предостаточно.
Среда и пятница — рыбные дни
Круглый год в Maxima доступен очень широкий ассортимент морской и пресноводной рыбы и даров моря. Каждую неделю торговая сеть предлагает в среднем 40-45 различных видов рыбы и морепродуктов. Они прибывают в Эстонию из разных стран Европы. В их числе — непосредственные соседи Латвия и Литва, скандинавские страны, такие как Норвегия и Дания, а также Нидерланды и более отдаленные Испания и Турция.
Свежевыловленная рыба и морепродукты поступают в магазины Maxima по всей Эстонии каждую неделю. В то время как магазины Maxima X получают свежую рыбу один раз в неделю, в магазины XX и XXX она поступает целых два раза в неделю. Рыбные дни в этих магазинах — среда и пятница.
В ассортимент Maxima с европейских рыбных рынков входит дорада, морской окунь, белоногие креветки, филе трески, сайда и карп, а также новые сорта рыбы и морепродуктов, такие как палтус, филе африканской рыбы, устрицы и мидии. В то же время Maxima предлагает жителям Эстонии свежую сельдь, выловленную в Балтийском море, и пресноводную рыбу, выловленную в эстонских водах.
В то время как более широкий выбор свежей рыбы и морепродуктов доступен в более крупных магазинах Maxima, свежий лосось есть во всех магазинах Maxima по всей Эстонии каждую неделю. В магазинах Maxima X также найдется и филе форели, филе пангасиуса, а также стейки из карпа, филе африканской рыбы и креветки.
Учитывайте сезонность
Тем, у кого уже сформировались вкусовые предпочтения, при покупке свежей рыбы стоит учитывать, что некоторые виды рыбы бывают доступны в зависимости от сезона — в первую очередь это рыба, которую не выращивают в рыбных хозяйствах. В основном это связано с периодами, в которые ловить эту рыбу запрещено. Как правило, это период с середины апреля до конца июня, он касается прежде всего пресноводной рыбы.
По той же причине летом, например, бывает трудно достать свежих устриц, которые все чаще попадают на праздничные столы жителей Эстонии в период Рождества и Нового года. Сезон мидий обычно длится с июня по февраль. Мидии особенно хороши осенью и достигают пика своего вкуса в конце декабря. Именно тогда они доступны жителям Эстонии на рыбных прилавках Maxima по хорошей цене.
Если вы цените рыбу на своем столе, сделайте следующую покупку именно в Maxima, где каждую неделю представлен широкий выбор свежей рыбы и морепродуктов, выловленных как в европейских, так и в эстонских водах. Кроме того, хороший обзор свежей рыбы по очень выгодной цене вы найдете на нашей еженедельной странице для клиентов. Магазины Maxima расположены по всей Эстонии.