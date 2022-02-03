Подходит ли зимнее плавание для детей?(2)
“Популярность зимнего плавания резко возросла в последние годы”, — говорит школьная медсестра Таллиннского производственно-образовательного центра и Гимназии EBS Кятлин Лаас, по словам которой благотворное влияние холодной воды было описано еще за 400 лет до нашей эры основоположником медицинской науки Гиппократом. Это убеждение выдержало испытание временем. Даже современная медицина признает тот факт, что легкое купание в холодной воде стимулирует процессы адаптации организма и хорошо влияет на иммунную систему, снижая риск заражения верхних дыхательных путей вирусными инфекциями. Как разъясняет школьная медсестра Кэтлин Лаас, холодная вода — это кратковременный физиологический стресс для организма, подготавливающий иммунную систему к борьбе с инфекциями. “Таким образом закаленный организм становится более устойчивым к вирусам”.
Оно приносит больше здоровья и здоровому человеку
По словам школьной медсестры, зимние плавание имеет множество полезных эффектов. “Пребывание в холодной воде улучшает метаболизм жиров и сахара, поэтому многим любителям зимнего плавания также удается похудеть. Утреннее плескание в холодной воде заметно бодрит, а вечером расслабляет и навевает спокойный сон. Зимние купания хорошо влияют на психическое здоровье, помогают бороться с депрессией. Также было установлено, что регулярное зимнее купание приносит облегчение при таких заболеваниях, как ревматизм, артрит, псориаз, астма”, — перечисляет Кятлин Лаас.
Правда, есть и такие состояния организма, при которых медицинские работники не рекомендуют зимнее купание. “Беременные, пожилые люди и люди с тяжелыми заболеваниями должны быть осторожны. Противопоказаны зимние купания и при гнойных воспалениях, болезнях сердца и хронической почечной недостаточности”, — обращает внимание школьная медсестра Кятлин. Тем, кто сомневается в готовности своего организма к этой бодрящей процедуре, она советует проконсультироваться с семейным врачом.
Растет тенденция забираться в прорубь всей семьей. “Зимнее купание подходит и для детей”, — подтверждает школьная медсестра. При этом в случае с самыми младшими членами семьи она рекомендует постепенно вырабатывать привыкание к водным упражнениям. “Приучать детей к воде стоит летом. Посадите младших детей на колени, чтобы они привыкли к воде в безопасной обстановке, а позже они уже сами могут погружаться в воду”. По словам Кятлин, трудно сказать, в каком возрасте можно начинать заниматься зимним плаванием. “Малыши не могут оценить сами, когда температура для них слишком низкая, поэтому будьте осторожны при их закаливании. Со старшими детьми проще — они уже могут давать обратную связь и следить за своим самочувствием”.
Рекомендации для безопасного плавания
У школьной медсестры также есть несколько рекомендаций для пожилых купальщиков. “Если кто-то хочет начать прямо сейчас, я бы рекомендовала подождать до осени, а затем постепенно начинать закаливать тело. Лучше всего начинать с температуры воды в 15 градусов, позволяя вашему телу постепенно привыкнуть к снижению температуры”, — рекомендует она.
Тем не менее, даже более опытным пловцам в ледяной воде медицинский работник советует принимать меры предосторожности. “Пусть место для купания будет безопасным и уровень воды не должен быть выше головы. Если цель — закаливание, то не стоит находиться в воде более 2 минут. Никогда не заходите в воду в одиночку: резкое охлаждение нервов и мышц может парализовать и опытных пловцов”, — предупреждает она. Школьная медсестра не советует нырять, потому что возникающей из-за резкого холода рефлекс может вызвать быстрое глотание воздуха, что, в свою очередь, может привести к попаданию воды в легкие.
Когда вы входите в холодную воду, то возникает такое ощущение, будто дыхание сковывается. Кятлин Лаас успокаивает: дыхание на самом деле не останавливается, это просто реакция от шока холодом. “При возникновении такого чувства, вы должны дышать спокойно и глубоко, чтобы преодолеть дискомфорт”. Она добавляет, что в целом отправляться плавать сразу после еды нехорошо и то же самое относится и к зимнему купанию. А после купания стоит спокойно отдохнуть пару часов и не нужно отправляться на тренировку или выполнять какую-либо тяжелую физическую работу.
Если при самом купании стоит иметь на себе как можно меньше одежды, потому что прилипшая к телу мокрая одежда способствует более быстрому охлаждению тела, то все же разумно защитить голову, руки и ноги от холода. “При желании можно использовать зимнюю или неопреновую шапку, а также перчатки и обувь из неопрена. Последние определенно подходят и детям, у которых кожа более нежная, а стопы и руки более чувствительные и сильнее бояться охлаждения”, — объясняет школьная медсестра. По ее словам, первое, что нужно сделать, выйдя из воды — это вытереться, переодеться и надеть перчатки. “Важно, чтобы после выхода из воды тело не остывало, так как это может вызвать простуду. После купания начните с того, что согрейте тело изнутри, для этого хорошо подойдет горячее питье”, — рекомендует Кятлин Лаас. Выровнять температуру тела помогает и теплый душ, а вот горячая вода и баня сразу после выхода из проруби не очень благоприятны. “Такая резкая смена температуры подходит только для совершенно здоровых людей и является большим стрессом для организма, хотя есть и те, кто считает, что прыжки из парилки в прорубь принесут здоровье”.
Есть и другие варианты кроме проруби
По словам школьной медсестры Кятлин, закалка не обязательно должна проходить в ледяной среде. Водные и зимние купания подходят не всем, есть и другие варианты. “Закаливание означает тренировку тела при более низкой температуре, чтобы повысить его устойчивость к погодным изменениям. И есть много способов сделать это. Основополагающий столп закалки — это ежедневное провождение времени на свежем воздухе, потому что кислород дает энергию, необходимую для хорошего самочувствия, и очищает дыхательные пути”, — делится полезной рекомендацией школьная медсестра. А находясь дома, можно давать ребенку ежедневно ходить босиком 1-2 часа, что также укрепляет организм. Тот, кто любит воду, но не хочет пробовать зимнее купание, может начать с прохладного душа. “Но если ребенок заболел, то следует сделать перерыв в процедурах закаливания и лечить ребенка”.
Школьная сестра Кятлин Лаас сама не пробовала зимнее плавание, но у нее тоже есть свой способ закаливания. “Я и мой семилетний ребенок ходим босиком по снегу. Мы начали с нескольких шагов, а затем постепенно увеличивали количество шагов. Теперь делаем около 20 шагов по снегу и потом быстро возвращается в теплое помещение. Мы насухо вытираем ноги полотенцем, и я надеваю теплые носки, а дочка держит ноги какое-то время под пледом и вскоре снова готова к активным действиям”, — делится школьная медсестра опытом своей семьи.