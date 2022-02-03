Подходит ли зимнее плавание для детей?

Растет тенденция забираться в прорубь всей семьей. “Зимнее купание подходит и для детей”, — подтверждает школьная медсестра. При этом в случае с самыми младшими членами семьи она рекомендует постепенно вырабатывать привыкание к водным упражнениям. “Приучать детей к воде стоит летом. Посадите младших детей на колени, чтобы они привыкли к воде в безопасной обстановке, а позже они уже сами могут погружаться в воду”. По словам Кятлин, трудно сказать, в каком возрасте можно начинать заниматься зимним плаванием. “Малыши не могут оценить сами, когда температура для них слишком низкая, поэтому будьте осторожны при их закаливании. Со старшими детьми проще — они уже могут давать обратную связь и следить за своим самочувствием”.

Правда, есть и такие состояния организма, при которых медицинские работники не рекомендуют зимнее купание. “Беременные, пожилые люди и люди с тяжелыми заболеваниями должны быть осторожны. Противопоказаны зимние купания и при гнойных воспалениях, болезнях сердца и хронической почечной недостаточности”, — обращает внимание школьная медсестра Кятлин. Тем, кто сомневается в готовности своего организма к этой бодрящей процедуре, она советует проконсультироваться с семейным врачом.

По словам школьной медсестры, зимние плавание имеет множество полезных эффектов. “Пребывание в холодной воде улучшает метаболизм жиров и сахара, поэтому многим любителям зимнего плавания также удается похудеть. Утреннее плескание в холодной воде заметно бодрит, а вечером расслабляет и навевает спокойный сон. Зимние купания хорошо влияют на психическое здоровье, помогают бороться с депрессией. Также было установлено, что регулярное зимнее купание приносит облегчение при таких заболеваниях, как ревматизм, артрит, псориаз, астма”, — перечисляет Кятлин Лаас.

“Популярность зимнего плавания резко возросла в последние годы”, — говорит школьная медсестра Таллиннского производственно-образовательного центра и Гимназии EBS Кятлин Лаас, по словам которой благотворное влияние холодной воды было описано еще за 400 лет до нашей эры основоположником медицинской науки Гиппократом. Это убеждение выдержало испытание временем. Даже современная медицина признает тот факт, что легкое купание в холодной воде стимулирует процессы адаптации организма и хорошо влияет на иммунную систему, снижая риск заражения верхних дыхательных путей вирусными инфекциями. Как разъясняет школьная медсестра Кэтлин Лаас, холодная вода — это кратковременный физиологический стресс для организма, подготавливающий иммунную систему к борьбе с инфекциями. “Таким образом закаленный организм становится более устойчивым к вирусам”.

Рекомендации для безопасного плавания



У школьной медсестры также есть несколько рекомендаций для пожилых купальщиков. “Если кто-то хочет начать прямо сейчас, я бы рекомендовала подождать до осени, а затем постепенно начинать закаливать тело. Лучше всего начинать с температуры воды в 15 градусов, позволяя вашему телу постепенно привыкнуть к снижению температуры”, — рекомендует она.

Тем не менее, даже более опытным пловцам в ледяной воде медицинский работник советует принимать меры предосторожности. “Пусть место для купания будет безопасным и уровень воды не должен быть выше головы. Если цель — закаливание, то не стоит находиться в воде более 2 минут. Никогда не заходите в воду в одиночку: резкое охлаждение нервов и мышц может парализовать и опытных пловцов”, — предупреждает она. Школьная медсестра не советует нырять, потому что возникающей из-за резкого холода рефлекс может вызвать быстрое глотание воздуха, что, в свою очередь, может привести к попаданию воды в легкие.

Когда вы входите в холодную воду, то возникает такое ощущение, будто дыхание сковывается. Кятлин Лаас успокаивает: дыхание на самом деле не останавливается, это просто реакция от шока холодом. “При возникновении такого чувства, вы должны дышать спокойно и глубоко, чтобы преодолеть дискомфорт”. Она добавляет, что в целом отправляться плавать сразу после еды нехорошо и то же самое относится и к зимнему купанию. А после купания стоит спокойно отдохнуть пару часов и не нужно отправляться на тренировку или выполнять какую-либо тяжелую физическую работу.