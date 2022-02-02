Как посещать магазин без контактов с людьми, если сезон вирусов в самом разгаре?

Длящаяся последние два года пандемия повлекла за собой ситуацию, когда каждый из нас должен быть готов к тому, что однажды результат его теста на коронавирус окажется положительным. При этом приходится мириться и с тем, что несколько раз в год количество заражений коронавирусом бьет новые рекорды — как сейчас.

В то же время всегда есть покупки, которые необходимо сделать быстро. Питаться мы тоже все должны. Особенно зимой, когда организм более восприимчив к вирусам, важно есть свежую и богатую витаминами пищу. Для того чтобы вы могли своими руками выбирать наиболее подходящие фрукты и овощи, свежее мясо и рыбу, Maxima приложила все усилия, чтобы покупки были безопасными. У нас есть идеальное решение!

Кладите отсканированные товары в сумку и платите бесконтактно!



Уже полтора года клиенты Maxima могут использовать свой телефон в качестве мобильного пульта для совершения покупок. Для этого нужно лишь загрузить приложение Maxima на свой телефон, зарегистрироваться там как пользователь; зайдя в магазин Maxima открыть приложение, поместить отсканированные покупки прямо в сумку, выбрать способ оплаты, произвести платеж и выйти из магазина. Покупки сделаны!

С осени прошлого года делать покупки с помощью приложения Maxima стало еще проще и полностью бесконтактно. Теперь можно ходить в магазин так, чтобы не контактировать там ни с кассиром, ни с кассой самообслуживания. Это особенно удобно и просто в случае, если вы привязали свою банковскую карту к приложению Maxima и оплачиваете покупки в специальных кассах для приложения, расположенных в зоне касс самообслуживания. Но и это еще не все!