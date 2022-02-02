Как избежать контакта с людьми в магазине, если сезон вирусов в самом разгаре?
Длящаяся последние два года пандемия повлекла за собой ситуацию, когда каждый из нас должен быть готов к тому, что однажды результат его теста на коронавирус окажется положительным. При этом приходится мириться и с тем, что несколько раз в год количество заражений коронавирусом бьет новые рекорды — как сейчас.
В то же время всегда есть покупки, которые необходимо сделать быстро. Питаться мы тоже все должны. Особенно зимой, когда организм более восприимчив к вирусам, важно есть свежую и богатую витаминами пищу. Для того чтобы вы могли своими руками выбирать наиболее подходящие фрукты и овощи, свежее мясо и рыбу, Maxima приложила все усилия, чтобы покупки были безопасными. У нас есть идеальное решение!
Кладите отсканированные товары в сумку и платите бесконтактно!
Уже полтора года клиенты Maxima могут использовать свой телефон в качестве мобильного пульта для совершения покупок. Для этого нужно лишь загрузить приложение Maxima на свой телефон, зарегистрироваться там как пользователь; зайдя в магазин Maxima открыть приложение, поместить отсканированные покупки прямо в сумку, выбрать способ оплаты, произвести платеж и выйти из магазина. Покупки сделаны!
С осени прошлого года делать покупки с помощью приложения Maxima стало еще проще и полностью бесконтактно. Теперь можно ходить в магазин так, чтобы не контактировать там ни с кассиром, ни с кассой самообслуживания. Это особенно удобно и просто в случае, если вы привязали свою банковскую карту к приложению Maxima и оплачиваете покупки в специальных кассах для приложения, расположенных в зоне касс самообслуживания. Но и это еще не все!
В дополнение к бесконтактным покупкам, обеспечиваемым функцией “Сканируй и ступай” в приложении Maxima, в нем есть еще многое другое. К примеру, после добавления каждого товара в корзину, в приложении можно также сразу увидеть, насколько увеличился ваш счет за покупки. Кстати, если вы покупаете с помощью приложения Maxima, то каждую неделю есть новые специальные предложения, не говоря уже о том, что если вы свяжете свой аккаунт с картой клиента Maxima — AITÄH, вы получите еще больше товаров по более низкой цене, чем обычно.
Помимо различных скидок и специальных предложений, вы также можете просмотреть свою предыдущую историю покупок из приложения Maxima, так как чек за каждую покупку хранится в приложении в цифровом виде. Кроме того, цифровые чеки при этом еще и берегут природу! А теперь лучшая новость — приложение Maxima, помимо всего прочего, помогает еще и экономить время! Знаете ли вы, что приложение экономит вам 6 минут при каждой покупке и 10 часов в год?
То, что с приложением Maxima очень удобно и легко ходить в магазин, за последние 1,5 года уже поняли многие эстоноземельцы. Приложение скачали более 120 000 раз. Также видно, что покупки с приложением планируются лучше, т. е. раз в неделю люди совершают крупную покупку. Еще заметно, что корзина покупок с приложением в два раза больше обычной.
Как я могу совершать покупки столь же удобно?
Для того чтобы и вам было максимально удобно пользоваться мобильным пультом Maxima, необходимо скачать приложение из Google Play, App Store или Huawei AppGallery, зарегистрироваться как пользователь, привязать свой аккаунт к карте AITÄH и банковской карте, и все готово! Подробные инструкции по загрузке и использованию приложения смотрите в прилагаемом видео.
Совершайте следующую покупку с умом в Maxima, где покупки с помощью приложения выполняются быстро и бесконтактно! Перед походом в магазин обязательно ознакомьтесь с тем, какие хорошие скидки и специальные предложения можно найти в магазине. Помимо приложения, хороший обзор специальных предложений Maxima вы также найдете в нашем еженедельном буклете для клиентов. Между прочим, с помощью приложения вы можете удобно расплачиваться во всех 83-х магазинах Maxima по всей Эстонии.