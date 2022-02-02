Зов тигра: каков он, зверь-символ наступившего года?

В зоне рандеву, продолжает рассказ Туровский, самки оставляют свои метки, это определенные послания с предложениями и характеристиками. И кого из самцов самка выберет, это ее и только ее решение. В царстве животных, отмечает зоолог, у всех раздельнополых животных окончательный выбор полового партнера делает самка, и из этого правила практически нет исключений.

“Когда у тигрицы в гнезде появляются малыши, 1,1–1,3 кг, слепенькие, но совершенно полосатые, то и территория ее концентрируется вокруг гнезда и отступает очень далеко от обозначенных границ территорий самцов. Чтобы папы, дяди и старшие братья не обнаружили малышей, — объясняет специалист по животным. — Но тигр вовсе не обязательно их уничтожил бы, что в этом смысле отличает его от леопарда, который уничтожает и чужих, и своих малышей. Когда же тигрята подрастают и уходят от мамы, ее территория расширяется настолько, что начинает частично перекрываться с постоянными территориями самцов”.

Он уточняет, что у самок территория подвижна и наименьшая площадь может составлять всего пару десятков квадратных километров и даже меньше.

“Но найти такое место непросто. Молодые самцы в возрасте 18 месяцев или немного старше, когда у них окончательно меняются последние молочные зубы на постоянные, прощаются с мамой и сестричками. Сестрички остаются с мамой еще на год или даже дольше. Девочкам надо получить у мамы высшее образование, они должны научиться правильно вести себя с самцами и друг с другом, они должны научиться менять размеры и форму своей территории”, — констатирует Алексей Туровский.

“Тигр — panthera tigris — самый крупный вид во всем семействе кошачьих. Уссурийские, или амурские, или сибирские тигры, а наш Боцман, тигр нашего зоопарка, относится именно к этому подвиду, — самые крупные кошачьи животные на свете, — рассказывает Туровский. — Взрослые самцы в возрасте высшего совершенства, которого тигры достигают в среднем в восемь-девять лет и которое длится несколько лет, могут весить более 360 кг. Причем это не единичные рекордные параметры. Такое колоссальное животное трех метров в длину! Наш Боцман как раз в этом прекрасном возрасте”.

“Тигр ждет, когда стадо придет на водопой. Он выбирает одно конкретное животное, он должен уметь это делать и не ошибаться. Выследив животное, тигр атакует его. Это совершенно потрясающее действие, катастрофическое событие в природе. Нападающий тигр рычит, и этот его рык, практически рев, звучит, как если бы гигантские руки разорвали большой парус одним движением пополам, — сравнивает Туровский. — Это гром небесный, причем сухой и трескучий. У меня был собственный опыт — если тигр действительно взревел на расстоянии нескольких метров, трудно устоять на ногах, они физически слабеют и начинают подгибаться”.

“Тигры обожают воду, обожают лежать в ней в теплую погоду часами так, что над водой только уши, глаза и ноздри, — рассказывает Туровский. — Охотиться в тростниковых зарослях на оленей, кабанов и многих других, пользуясь границей водоема и наземной экосистемы, тигры умеют лучше всего”.

У молодого тигра, который покинул маму и сестричек, по словам зоолога, занимает от года до двух, а иногда и дольше, чтобы найти себе угодья. Ориентируется он на очень многие факторы: наличие хороших, многообещающих пищевых ресурсов, то есть видов животных-добычи; наличие в изобилии проточной воды, а также более или менее чистой стоячей или слабо текущей воды.

“Этот закон определяется очень простым обстоятельством: на свободном мировом рынке половых продуктов определяющим фактором является энергетическая стоимость биосинтеза здоровой, рецептивной, хорошо работающей половой клетки. И цена яйцеклетки в сотни миллионов, а может быть, и в миллиард раз выше, чем энергетическая цена биосинтеза сперматозоида. Самцы, конечно, делают основательные инвестиции и тратят очень много энергии на биосинтез сотен миллионов сперматозоидов в течение суток или пары суток. Но определяющей является стоимость одной такой клетки. Так что окончательный выбор партнера всегда делает самка, — констатирует Алексей Туровский. Так это было принято и кое-где в чести сейчас и у человека разумного. Дело мужчины — предложить, дело женщины — сделать выбор. Причем ошибаться не рекомендуется”.

“У меня есть череп взрослого ягуара, который жил по соседству от нашего огромного тигра. Ягуар, будучи совершенно уверенным в том, что крупнее и сильнее его кошки на свете нет, никак не мог успокоиться, пока не отодрал какие-то планки — ему удалось частично разрушить перегородку-стену между вольерами, внешними клетками, в которых гуляли животные. Ягуар просунул голову на территорию тигра и, очевидно, сказал ему что-то очень неприятное. Тигр подошел и одной стороной рта укусил ягуара, который весит примерно 140 кг, за голову. Череп треснул вдоль. Совершенно невероятная сила!”, — подчеркивает Туровский.

“Атаковать в удобной для тигра ситуации — это значит быстро получить возможность вонзить верхние клыки. Нижние клыки — для удержания, верхние — для нанесения колотой раны, они бывают семь-восемь сантиметров и даже больше с очень-очень высокой чувствительностью. Когда тигр кусает, он кончиками верхних клыков определяет расположение шейных позвонков и вонзает клыки между позвонками в хрящевой диск. Причем с колоссальной силой! В результате позвонки расходятся, разжимаются, спинной мозг рвется, и животное практически парализовано. Если оно еще не погибло, то это вопрос секунд”, — говорит специалист по животным.

Он добавляет, что тигр обычно прыгает на спину или атакует сбоку — сзади и сбоку или сзади и сверху, не спереди. Ведь ни один активный хищник, которого кормит охота, ни в коем случае не должен получать ранения, иначе он будет не в форме.

“Сила у тигра совершенно колоссальная. Мой сокурсник, друг, бывший директор Таллиннского зоопарка Мати Каалу, однажды присутствовал при том, как на Дальнем Востоке в Хабаровском крае тигр мертвую лошадь весом значительно больше полтонны тихо-тихо утащил в лес. И тащил больше полутора километров. Сила совершенно невероятная!” — замечает Алексей Туровский.

Этот самый рык, объясняет зоолог, обеспечивает шоковую ситуацию, животное-добыча пытается спастись — атака с берега, а животное у водоема — оно прыжками мчится в воду, тигр за ним. В воде тигр подвижен невероятно, практически в 60–70% случаев, если тигр опытен, охота оканчивается для него успешно, а одного оленя хватает на неделю.

Большая территория — большие проблемы

Но вернемся к юному, но уже взрослому тигру, который ищет себе индивидуальную территорию, ориентируясь на несколько показателей.

“Разумеется, ему очень важно знать расположение демаркированных, то есть помеченных через регулярные промежутки, территорий других самцов и, разумеется, самок. А теперь

представьте: ему нужно 300–400 кв. км. Но молодежь полна энтузиазма! А поскольку плотность населения тигров везде в мире очень мала, во многих областях катастрофически подпороговая, ниже всякого экологически требуемого уровня, таких вот запрещающих и очень важных для ориентирования на местности демаркированных границ он не встречает очень долго и пытается пометить, демаркировать, территорию не в 300–400, а в 5000–6000 кв. км. При этом это очень серьезное животное, и все метки, разумеется, он должен обновлять”, — говорит Алекей Туровский.

Он рассказывает, что метки большинство кошек делает, прежде всего, с помощью когтей — они царапают кору дерева.

“Человек обычно говорит, что кошка точит когти. Когти все кошачьи точат, действительно, но зубами, и полируют шершавым, как терка, языком. Когда кошка дерет какой-то столбик — это поведение непосредственно направлено на то, чтобы сделать пахучую метку, которая источала бы запах, а следовательно, и информацию, как можно дольше. Визуальная информация прекрасно работает, она очень важна, но только когда ты ее видишь, когда она постоянно перед тобой. Звуковая информация тоже очень важна — по тембру, по звуковому пакету животные определяют массу важнейших особенностей. Но она работает, пока она происходит, пока ты ее слышишь. А вот обонятельная, ольфакторная информация работает подряд годы для животных с таким обонянием, как кошачьи”, — поясняет зоолог.

Так что тигр, продолжает Туровский, выбирает дерево, которое хочет пометить — достаточно большое, но не слишком, обязательно лиственное, ни в коем случае не хвойное.