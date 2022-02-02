Зов тигра: каков он, зверь-символ наступившего года?(2)
“Тигр — panthera tigris — самый крупный вид во всем семействе кошачьих. Уссурийские, или амурские, или сибирские тигры, а наш Боцман, тигр нашего зоопарка, относится именно к этому подвиду, — самые крупные кошачьи животные на свете, — рассказывает Туровский. — Взрослые самцы в возрасте высшего совершенства, которого тигры достигают в среднем в восемь-девять лет и которое длится несколько лет, могут весить более 360 кг. Причем это не единичные рекордные параметры. Такое колоссальное животное трех метров в длину! Наш Боцман как раз в этом прекрасном возрасте”.
Выбор за самкой
Тигр, по словам зоолога, одиночный, территориальный вид, и каждому такому громадному животному нужно для благополучной и успешной жизни примерно 300–400 кв. км замечательных угодий.
“Но найти такое место непросто. Молодые самцы в возрасте 18 месяцев или немного старше, когда у них окончательно меняются последние молочные зубы на постоянные, прощаются с мамой и сестричками. Сестрички остаются с мамой еще на год или даже дольше. Девочкам надо получить у мамы высшее образование, они должны научиться правильно вести себя с самцами и друг с другом, они должны научиться менять размеры и форму своей территории”, — констатирует Алексей Туровский.
Он уточняет, что у самок территория подвижна и наименьшая площадь может составлять всего пару десятков квадратных километров и даже меньше.
“Когда у тигрицы в гнезде появляются малыши, 1,1–1,3 кг, слепенькие, но совершенно полосатые, то и территория ее концентрируется вокруг гнезда и отступает очень далеко от обозначенных границ территорий самцов. Чтобы папы, дяди и старшие братья не обнаружили малышей, — объясняет специалист по животным. — Но тигр вовсе не обязательно их уничтожил бы, что в этом смысле отличает его от леопарда, который уничтожает и чужих, и своих малышей. Когда же тигрята подрастают и уходят от мамы, ее территория расширяется настолько, что начинает частично перекрываться с постоянными территориями самцов”.
В зоне рандеву, продолжает рассказ Туровский, самки оставляют свои метки, это определенные послания с предложениями и характеристиками. И кого из самцов самка выберет, это ее и только ее решение. В царстве животных, отмечает зоолог, у всех раздельнополых животных окончательный выбор полового партнера делает самка, и из этого правила практически нет исключений.
“Этот закон определяется очень простым обстоятельством: на свободном мировом рынке половых продуктов определяющим фактором является энергетическая стоимость биосинтеза здоровой, рецептивной, хорошо работающей половой клетки. И цена яйцеклетки в сотни миллионов, а может быть, и в миллиард раз выше, чем энергетическая цена биосинтеза сперматозоида. Самцы, конечно, делают основательные инвестиции и тратят очень много энергии на биосинтез сотен миллионов сперматозоидов в течение суток или пары суток. Но определяющей является стоимость одной такой клетки. Так что окончательный выбор партнера всегда делает самка, — констатирует Алексей Туровский. Так это было принято и кое-где в чести сейчас и у человека разумного. Дело мужчины — предложить, дело женщины — сделать выбор. Причем ошибаться не рекомендуется”.
Прирожденный охотник
У молодого тигра, который покинул маму и сестричек, по словам зоолога, занимает от года до двух, а иногда и дольше, чтобы найти себе угодья. Ориентируется он на очень многие факторы: наличие хороших, многообещающих пищевых ресурсов, то есть видов животных-добычи; наличие в изобилии проточной воды, а также более или менее чистой стоячей или слабо текущей воды.
“Тигры обожают воду, обожают лежать в ней в теплую погоду часами так, что над водой только уши, глаза и ноздри, — рассказывает Туровский. — Охотиться в тростниковых зарослях на оленей, кабанов и многих других, пользуясь границей водоема и наземной экосистемы, тигры умеют лучше всего”.
Зоолог описывает любимую тактику тигра скрадывать оленей или, например, антилоп.
“Тигр ждет, когда стадо придет на водопой. Он выбирает одно конкретное животное, он должен уметь это делать и не ошибаться. Выследив животное, тигр атакует его. Это совершенно потрясающее действие, катастрофическое событие в природе. Нападающий тигр рычит, и этот его рык, практически рев, звучит, как если бы гигантские руки разорвали большой парус одним движением пополам, — сравнивает Туровский. — Это гром небесный, причем сухой и трескучий. У меня был собственный опыт — если тигр действительно взревел на расстоянии нескольких метров, трудно устоять на ногах, они физически слабеют и начинают подгибаться”.
Этот самый рык, объясняет зоолог, обеспечивает шоковую ситуацию, животное-добыча пытается спастись — атака с берега, а животное у водоема — оно прыжками мчится в воду, тигр за ним. В воде тигр подвижен невероятно, практически в 60–70% случаев, если тигр опытен, охота оканчивается для него успешно, а одного оленя хватает на неделю.
“Сила у тигра совершенно колоссальная. Мой сокурсник, друг, бывший директор Таллиннского зоопарка Мати Каалу, однажды присутствовал при том, как на Дальнем Востоке в Хабаровском крае тигр мертвую лошадь весом значительно больше полтонны тихо-тихо утащил в лес. И тащил больше полутора километров. Сила совершенно невероятная!” — замечает Алексей Туровский.
Он добавляет, что тигр обычно прыгает на спину или атакует сбоку — сзади и сбоку или сзади и сверху, не спереди. Ведь ни один активный хищник, которого кормит охота, ни в коем случае не должен получать ранения, иначе он будет не в форме.
“Атаковать в удобной для тигра ситуации — это значит быстро получить возможность вонзить верхние клыки. Нижние клыки — для удержания, верхние — для нанесения колотой раны, они бывают семь-восемь сантиметров и даже больше с очень-очень высокой чувствительностью. Когда тигр кусает, он кончиками верхних клыков определяет расположение шейных позвонков и вонзает клыки между позвонками в хрящевой диск. Причем с колоссальной силой! В результате позвонки расходятся, разжимаются, спинной мозг рвется, и животное практически парализовано. Если оно еще не погибло, то это вопрос секунд”, — говорит специалист по животным.
“У меня есть череп взрослого ягуара, который жил по соседству от нашего огромного тигра. Ягуар, будучи совершенно уверенным в том, что крупнее и сильнее его кошки на свете нет, никак не мог успокоиться, пока не отодрал какие-то планки — ему удалось частично разрушить перегородку-стену между вольерами, внешними клетками, в которых гуляли животные. Ягуар просунул голову на территорию тигра и, очевидно, сказал ему что-то очень неприятное. Тигр подошел и одной стороной рта укусил ягуара, который весит примерно 140 кг, за голову. Череп треснул вдоль. Совершенно невероятная сила!”, — подчеркивает Туровский.
Большая территория — большие проблемы
Но вернемся к юному, но уже взрослому тигру, который ищет себе индивидуальную территорию, ориентируясь на несколько показателей.
“Разумеется, ему очень важно знать расположение демаркированных, то есть помеченных через регулярные промежутки, территорий других самцов и, разумеется, самок. А теперь
представьте: ему нужно 300–400 кв. км. Но молодежь полна энтузиазма! А поскольку плотность населения тигров везде в мире очень мала, во многих областях катастрофически подпороговая, ниже всякого экологически требуемого уровня, таких вот запрещающих и очень важных для ориентирования на местности демаркированных границ он не встречает очень долго и пытается пометить, демаркировать, территорию не в 300–400, а в 5000–6000 кв. км. При этом это очень серьезное животное, и все метки, разумеется, он должен обновлять”, — говорит Алекей Туровский.
Он рассказывает, что метки большинство кошек делает, прежде всего, с помощью когтей — они царапают кору дерева.
“Человек обычно говорит, что кошка точит когти. Когти все кошачьи точат, действительно, но зубами, и полируют шершавым, как терка, языком. Когда кошка дерет какой-то столбик — это поведение непосредственно направлено на то, чтобы сделать пахучую метку, которая источала бы запах, а следовательно, и информацию, как можно дольше. Визуальная информация прекрасно работает, она очень важна, но только когда ты ее видишь, когда она постоянно перед тобой. Звуковая информация тоже очень важна — по тембру, по звуковому пакету животные определяют массу важнейших особенностей. Но она работает, пока она происходит, пока ты ее слышишь. А вот обонятельная, ольфакторная информация работает подряд годы для животных с таким обонянием, как кошачьи”, — поясняет зоолог.
Так что тигр, продолжает Туровский, выбирает дерево, которое хочет пометить — достаточно большое, но не слишком, обязательно лиственное, ни в коем случае не хвойное.
“Метку делают когтями, а у кошек они ретрактивные, их убирают в ножны. Хвойные деревья источают смолу, а когти пачкать нельзя ни в коем случае, — объясняет знаток животных. — Когда нужное дерево найдено, и тигр дерет его когтями, выступает сок. Выделение специальных пахучих желез, которые расположены у кошек между пальцами передних лап, смешивается с соком дерева. Ну и, разу-меется, надо мочой тоже сделать отметку. Такая метка будет для млекопитающих работать год, а может быть и дольше. Но по тому, насколько запах силен, животные-конкуренты, например, серый волк, знают, активен хозяин, обновлял он метку или нет. Если нет, стоит наведаться. А этого тигру не надо”.
Так вот молодой тигр, который приватизировал 5000 кв. км, по словам зоолога, не успевает вовремя к точкам рандеву с самками.
“Мадам ходят, оставляют свои сообщения в определенных местах, и наш молодой тигр знает, куда ему надо идти, но он, возможно, работая пограничником, оказался очень далеко. И когда он приходит на место, то метка, которую оставила самка много недель назад, говорит ему только одно: “Поезд ушел, где ты был?”. Это колоссально опасно для существования популяции тигров! Слишком низкая плотность популяции уменьшает шансы на встречу”, — замечает Алексей Туровский.
Он уточняет, что овуляция у тигров, как и у кошачьих вообще, индуктивная. То есть, когда одна яйцеклетка оплодотворена, самка может встретиться с другим самцом, потом еще с одним. И так несколько недель подряд, в основном в конце зимы — начале весны.
“Таким образом, мы имеем дело с гетероспермией. Оплодотворенные яйцеклетки остаются в режиме ожидания, не имплантируются, потому что первая может быть оплодотворена сегодня, а вторая через полтора месяца. Когда тигрица чувствует, что последняя яйцеклетка в этот сезон оплодотворена, больше не будет, все яйцеклетки имплантируются одновременно. Беременность длится три с половиной месяца, и рождаются замечательные котята, тигрята”, — объясняет Туровский.
Тигры в опасности
Всего, по словам зоолога, сейчас существует пять подвидов тигра, но раньше было больше. Например, туранского тигра, который обитал в закаспийских областях, истребили по распоряжению партии и правительства к 1953 году, чтобы они не мешали проекту превращения среднеазиатских пустынь в цветущий сад. Проект провалился, а тигров истребили очень успешно, с 1953 года никто не находил их следов. Туранский тигр имел короткие, но две гривы, его самцы весили более 400 кг.
“В Таллиннском зоопарке мы тигров размножали и размножаем уже больше полустолетия и вполне успешно, у нас они рождались регулярно. Арам и Вакка, пара тигров, которая была в Кадриорге, когда я в 1972 году после окончания университета пришел туда работать, родили множество малышей, из которых выросло и разъехалось по миру 19. Это колоссально! После этого у нас уже не в таком количестве, но рождались тигры, и наши тигры есть очень во многих зоопарках по всей планете”, — рассказывает Алексей Туровский.
Он уточняет, что наш Боцман сейчас в Чехии и находится там около трех лет, налаживает, так сказать, личную жизнь.
“Он родился в Центре размножения животных Московского зоопарка, там его и назвали Боцманом. Когда он приехал к нам, ему едва было три года. Был очень осторожен, посетители ему поначалу не нравились, он рыкал. Но потом понял, что это совершенно неплохое развлечение — смотреть на посетителей, что-то вроде телевизора. Главное, чтобы телезвезды не пытались вылезти из экрана к нему навстречу. Это крайне опасно для телезвезд, то есть для посетителей, — уточняет зоолог. — У нас был давно случай, один очень хороший писатель и порядочный человек как-то решил тигра погладить — остался без пальца. И ему очень повезло, что только без пальца”.
Что касается отношений тигра со своими звероводами, по словам Туровского, в Эстонии не было ни одной сколько-либо серьезной опасной ситуации.
“С медведями бывали, с шимпанзе бывали, с тиграми — нет. Тигры совершенно замечательно относятся к своим людям, в отношении которых они социализированы, — говорит знаток животных. — Тигр просит, чтобы ему почесали за ушком, погладили носик, они обожают общаться. Мурлыкать тигры, как и все большие кошки, не способны. Но они способны особым образом фыркать, что соответствует мурлыканью нашей кошки. Это вибрация, короткое урчание, которое заканчивается выдохом. А когда тигр хочет обменяться приветствием с кем-то на большом расстоянии, он издает звучит, как а-о-у-н, произнесенные слегка в нос и подряд”.
Туровский добавляет, что тигры по отношению к другим тиграм умеренно толерантны.
“Территориальность — вот понятие, которое заменяет в зоологии понятие агрессивности, это гораздо более определенная форма поведения, — объясняет зоолог. — Тигр и человеческое понятие смелости тоже не вполне совместимы. Человеческая смелость — это полная отвага, незнание страха. Такой отваги у нормального животного, живущего в естественной среде, быть не может, вид давным-давно исчез бы с лица Земли. Тигр крайне осторожен. Когда индийские крестьяне идут на поле, они надевают маску, изображающую человеческое лицо с большими глазами, на затылок. Тигр пытается атаковать свою добычу со спины и, если он видит перед собой человеческую физиономию, то, скорее, не станет нападать. Хотя среди королевских индийских тигров людоеды встречаются. Главным образом те, кого мама научила”.
Всего вместе тигров сейчас на белом свете, по словам Алексея Туровского, около 6000 взрослых особей. Но совсем недавно их было не больше 5500.
“Тигра совершенно необходимо защищать и размножать, а выросший в искусственных условиях тигр не справится в настоящей дикой природе, — констатирует зоолог. — На тигров охотятся браконьеры. И дело не столько в том, какая у него прекрасная шкура, а в том, какие колоссальные деньги люди платят за более чем 300 разных препаратов из традиционной китайской медицины, которые изготавливают из разных органов тигра. И хотя для лечения существуют реальные действенные лекарства, люди продолжают верить в магию и убивать ради этого животных