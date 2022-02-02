Последствия обезболивающих: 5 ощущений, предупреждающих о язве желудка

Обычно в быту мы используем для снятия боли противовоспалительные препараты, известные как НПВП: среди них — ибупрофен, аспирин, диклофенак. Многие люди, принимая их, не ощущают побочных эффектов, однако у некоторых может развиться язва желудка, пишет MedikForum.ru.

Язва желудка представляет собой рану, возникшую в слизистой оболочке этого органа. Ее характерным симптомом является ощущение “жжения”, возникающее в желудке после еды (прежде всего, после продуктов, содержащих в своем составе кислоты, острых блюд). Подобное чувство может длиться от нескольких минут до нескольких часов и различается своей интенсивностью — иногда боль может быть настолько сильной, что человек просыпается ночью.

Медики назвали пять ощущений, которые могу указывать на возникшую язву желудка.

Жгучая боль в животе

Расстройство желудка

Изжога

Потеря аппетита

Общее плохое болезненное состояние

Особенности язвы желудка. Прием лекарств от расстройства желудка может облегчать боль, однако она будет продолжать возвращаться при определенных обстоятельствах, поскольку язва желудка не лечится этими средствами.

Пострадавший может испытывать тошноту, способную приводить к физической рвоте, хотя и не всегда.

Человек с язвой желудка может терять вес, не добиваясь этого.

Неприятные симптомы язвы могут обостряться при стрессе, употреблении алкоголя, курении.

Обращение к врачу. Подозревая у себя язву желудка, обратитесь к врачу. Если она действительно будет диагностирована (особенно если язва возникла как последствие приема обезболивающих), то специалист назначит курс лечения с использованием специальных препаратов. Заживление язвы желудка может занять до шести недель.