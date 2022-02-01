Гиперактивная щитовидка: симптомы, которые указывают на гипертиреоз

Гиперактивная щитовидная железа или гипертиреоз, стимулирующий выработку чрезмерного количества гормонов, способствует ускоренному обмену веществ и возникновению различных симптомов, включая нервозность, потливость и потерю веса. При отсутствии лечения гипертиреоз увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний, пишет MedikForum.ru.

В большинстве случаев заболевание развивается после 35 лет. Женщины статистически болеют чаще мужчин (примерно в пять раз).

Наиболее распространенной причиной гипертиреоза является аутоиммунное заболевание, известное как болезнь Грейвса.

Симптомы, которые указывают на гипертиреоз

Когда щитовидная железа становится гиперактивной, обмен веществ постоянно работает на полной скорости. Это может по-разному влиять на организм, способствуя появлению следующих симптомов.

Нервозность, беспокойство.

Трудности с концентрацией внимания.

Озноб.

Потливость (не связанная с температурой среды).

Потеря веса (может происходить, несмотря на тягу к еде).

Учащенное сердцебиение, быстрый пульс.

Повышенная чувствительность к температуре воздуха.

Высокое кровяное давление.

Бессонница, усталость.

Истончение и выпадение волос.

Частые испражнения, диарея.

Особенности. Для сверхактивной щитовидной железы также характерно увеличение щитовидной железы. В некоторых случаях орган выступает на шее (возникает так называемый зоб).

Ускоренный обмен веществ из-за гипертиреоза также может ударить по психике. У людей с гиперактивностью щитовидной железы в шесть раз повышен риск депрессии .

Если гиперактивность щитовидки вызывается болезнью Грейвса, часто возникают дополнительные проблемы с глазами – например, могут становится более выпуклыми глазные яблоки, возникают нарушения зрения, двоение в глазах.

Когда к врачу. Если вы испытываете такие симптомы, как необъяснимое повышенное потоотделение, тремор или учащенное сердцебиение, следует обратиться к врачу и рассказать об этом.

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