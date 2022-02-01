ПОДКАСТ | Как рассказать ребёнку об однополых браках и защитить от сексуального насилия

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“Сексуальное воспитание нужно начинать с самого нежного, юного возраста — считает сексолог Мила. — К сожалению, в нашем обществе существует консервативный подход к этой теме, но как показывают исследования, это — не очень правильно. Как правило, если у человека есть недостаток в информации, он начинает искать ее в доступных источниках сам. Здесь больше речь идет о подростках правда, которые в таком случае будут искать информацию в интернете или обратятся к сверстникам. В целом, если у человека есть недостаток информации, есть большой риск, что он получит ее из недостоверного источника. Второй момент, который связан с игнорированием данной темы — человек вырастает и просто не может на эту тему говорить, у него — психологический барьер, вплоть до того, что он не может пойти к врачу. Как свидетельствуют исследования, которые проводились в странах с таким консервативным подходом к теме полового воспитания, заболеваемость ЗПП и ранние беременности там на достаточно высоком уровне — именно из-за того, что детей никто не подготавливает, они не знают элементарных правил, и поэтому попадают в такие неприятные ситуации”.