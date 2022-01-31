Ученые выяснили, что семейный доход влияет на развитие мозга ребенка(21)
Чтобы изменить развитие мозга ребенка из бедной семьи в лучшую сторону, нужно предоставить его матери безусловный базовый доход. Такие результаты показало новое исследование, опубликованное в научном журнале PNAS.
Тот факт, что бедность в семье очень негативно отражается на когнитивном, психическом и физическом развитии детей, уже неоднократно подтвержден многочисленными исследованиями, пишет Deti.mail.ru.
У растущих в бедности детей повышен риск низкой школьной успеваемости, плохого здоровья и низких заработков в будущем.
Однако до сих пор неясно, является ли такой эффект результатом бедности как таковой — или он связан с другими факторами, сопутствующими бедности.
Авторы исследования, ученые из нескольких университетов США, попробовали оценить, как снижение уровня бедности матерей сказывается на развитии мозга их детей в первый год жизни. Для участия в эксперименте была отобрана тысяча беременных американок с очень низким уровнем дохода. Сразу после родов участниц случайным образом разделили на две группы. Одна группа получала в течение первого года жизни ребенка 333 доллара в месяц, а другая группа — 20 долларов в месяц в качестве безусловного базового дохода.
Когда детям этих женщин исполнился год, исследователи измерили электрическую активность их головного мозга с помощью метода электроэнцефалографии. Из-за пандемии это удалось сделать только у 435 младенцев. Но и этого объема данных хватило для того, чтобы увидеть: у младенцев, чьи матери получали больше денег, активность мозга гораздо выше, чем у малышей, чьи мамы получали меньше денег.
Мало того, в целом, установили ученые, сценарий активности мозга более “богатых” младенцев отличается от сценария активности мозга их более “бедных” сверстников и больше напоминает картину, которая обычно наблюдается у детей из семей с высоким уровнем дохода. Этот тип активности, пишут исследователи, связан с развитием интеллекта — такие дети обычно набирают больше баллов по шкале развития речевых, когнитивных, социальных и эмоциональных способностей.
В чем причины того, что деньги в семье напрямую влияют на мозг детей, пока непонятно. Видимо, поскольку у мозга, особенно у детского мозга, очень высока способность к пластичности и адаптации к условиям окружающей среды, после появления дополнительного дохода в жизни семьи происходят какие-то изменения, которые отражаются на детях: меняется структура расходов, поведение родителей, отношения между ними или же в семье просто снижается уровень стресса — предположили исследователи.