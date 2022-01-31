Ученые выяснили, что семейный доход влияет на развитие мозга ребенка

Чтобы изменить развитие мозга ребенка из бедной семьи в лучшую сторону, нужно предоставить его матери безусловный базовый доход. Такие результаты показало новое исследование, опубликованное в научном журнале PNAS.

Тот факт, что бедность в семье очень негативно отражается на когнитивном, психическом и физическом развитии детей, уже неоднократно подтвержден многочисленными исследованиями, пишет Deti.mail.ru.

У растущих в бедности детей повышен риск низкой школьной успеваемости, плохого здоровья и низких заработков в будущем.

Однако до сих пор неясно, является ли такой эффект результатом бедности как таковой — или он связан с другими факторами, сопутствующими бедности.

Авторы исследования, ученые из нескольких университетов США, попробовали оценить, как снижение уровня бедности матерей сказывается на развитии мозга их детей в первый год жизни. Для участия в эксперименте была отобрана тысяча беременных американок с очень низким уровнем дохода. Сразу после родов участниц случайным образом разделили на две группы. Одна группа получала в течение первого года жизни ребенка 333 доллара в месяц, а другая группа — 20 долларов в месяц в качестве безусловного базового дохода.

Когда детям этих женщин исполнился год, исследователи измерили электрическую активность их головного мозга с помощью метода электроэнцефалографии. Из-за пандемии это удалось сделать только у 435 младенцев. Но и этого объема данных хватило для того, чтобы увидеть: у младенцев, чьи матери получали больше денег, активность мозга гораздо выше, чем у малышей, чьи мамы получали меньше денег.