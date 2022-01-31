Финансовый гороскоп на неделю с 31 января по 6 февраля 2022 года

У Близнецов может появиться проблема — нехватка времени. Если они не будут ничего успевать, у этой проблемы нужно будет искать энергетические причины. Планеты и звезды сейчас на стороне Близнецов, поэтому любые проблемы будут исходить изнутри. Вполне возможно, что финансовая сфера потребует больших временных вложений. Особое внимание стоит уделить дилеммам. Предстоит сделать очень важный выбор, но лучше не сходить с намеченного курса. Всем, кто работает в эти выходные, лучше не фокусироваться на рабочих делах, сфокусировавшись на семье.

Тельцам желательно воспользоваться правилами фэн-шуй для привлечения денег. Дело в том, что это отличное время для преобразования своего жилища. Можно сделать уборку, расставить правильно мебель, купить что-то новое. Астрологи советуют Тельцам искать новые источники заработка на этой неделе. Недавно перешедший в созвездие Козерога Марс позаботится о том, чтобы отличные идеи не оказались простыми фантазиями, а претворились в жизнь. Легкомысленное отношение к деньгам может привести к большим финансовым потерям. Начать неделю лучше с планирования.

Овнов ждет двойственная ситуация: с одной стороны, планеты подарят отличные шансы для карьерного и финансового роста, но также они могут помешать адекватно оценивать происходящее. Существует простое решение этой проблемы: просите совета у мудрых людей, которым вы доверяете. Если не везет с деньгами, можно воспользоваться тремя способами избавления от финансовых проблем. Единственное, чего сейчас точно делать не следует, — давать деньги в долг. Получить их обратно будет очень нелегко. Это негативно скажется на делах в целом.

В эти семь дней проблемы с деньгами могут исчезнуть для многих из нас. Влияние планет крайне позитивно отразится на денежной сфере. Старайтесь неотступно следовать пяти золотым правилам притяжения финансового успеха, чтобы стать богаче либо наметить правильный путь к обогащению, достижению поставленных ранее задач. У многих из нас получится лучше излагать свои мысли, принимать важные решения, пишет Dailyhoro.ru.

Весам важно избавиться от привычек, которые приводят к бедности. Это идеальное время для изменения ментальных проблем и образа мышления в целом. Меркурий сделает мысли более глубокими и понятными, благодаря чему получится реализовать бизнес-идеи. А вот для крупных покупок неделя не очень подходит. Весам важно избегать долговых обязательств. Астрологи советуют не брать новых кредитов и раздать уже имеющиеся долги. На выходных душа может потребовать праздника, но не стоит тратить много средств на отдых и развлечения.

Начало недели может стать крайне непростым, но 4 числа главный покровитель Дев в лице Меркурия перестанет быть ретроградным, что откроет перед этими людьми новые двери в финансовой и рабочей сферах. Понять, что скоро жизнь изменится к лучшему, Девы смогут по приметам на счастье. Астрологи предупреждают Дев о риске получить какие-то размытые предложения. Чтобы избежать недопонимания и обойти стороной возможный обман, важно уточнять информацию. Также неделя идеальна для борьбы с физическими недугами. Астрологи рекомендуют потратить больше денег и времени на отдых.

Львам для повышения продуктивности и доходов придется больше работать. Чтобы настроиться на волну успеха и обрести мотивацию, им стоит пользоваться соответствующими аффирмациями. Астрологи отмечают, что на этой неделе лучше не надеяться на окружающих и быть предельно собранными и самостоятельными. Планеты-покровители внесут свои коррективы в рабочие моменты: реализация планов и денежные операции могут проходить с небольшими затруднениями. Чтобы провести начало февраля на волне удачи, не стоит откладывать на завтра то, что можно сделать сейчас.

Раки сейчас на гребне волны, и им удастся изменить свою финансовую жизнь к лучшему. Сделать это быстро поможет следование законам процветания. Ракам нужно внимательно следить за своими доходами и расходами. Полезными будут мелкие и важные покупки. Можно обновить гардероб, купить что-то для дома. Звездные покровители Раков порадуют их новыми возможностями и ростом дохода. В будние дни можно будет отправляться в командировки и менять обстановку. На выходных нужно как следует отдохнуть.

Скорпион

У Скорпионов в последнее время могли постоянно срываться дела и появляться финансовые трудности. Если мечты и желания не сбываются, астрологи советуют ознакомиться с советами о том, как это исправить. Активизация планет сулит в деловой и финансовой сфере много хорошего. Есть вероятность, что Скорпионы смогут привлечь внимание новых работодателей. Во избежание лишних неприятностей придется вести себя максимально сдержанно с клиентами и коллегами по работе. Ночные светила предоставят возможность выгодно зарекомендовать себя перед руководством.

Стрелец

Стрельцы на этой неделе будут в ударе. Им удастся решить сложные проблемы и повысить свои доходы. Один из лучших и наикратчайших путей к увеличению прибыли — трудолюбие. Нужно больше работать и меньше лениться. Также можно воспользоваться эффективными шепотками на удачу и достаток. Астрологи советуют не пренебрегать разными методами достижения желаемого. Если не получится добиться финансовых и рабочих целей одним способом, значит сработает другой. Остерегаться стоит лишь грязной игры: не нужно никого обманывать, манипулировать людьми.

Козерог

Козерогам на этой неделе предстоит много общаться с новыми людьми, знакомиться. Чтобы минимизировать вероятность проблем, астрологи советуют представителям данного Знака анализировать характер людей при помощи одной из простых методик. Это поможет заранее понять, какой будет деловая совместимость с человеком, что у него на уме и стоит ли ему доверять. Такой подход поможет укрепить позиции, повысить доходы. С большой осторожностью астрологи советуют подходить к покупке вещей, бывших в употреблении. Также не стоит брать деньги в долг.

Водолей

Переменчивое настроение и стремление быстрее покончить с делами принесут Водолеям лишь новые заботы. Эксперты в области астрологии советуют научиться терпению, работать над собой, а также пользоваться камнями для привлечения денег. У Водолеев будет возможность в корне изменить свое финансовое положение. Терпеливым и расчетливым людям данного Знака подвернутся выгодные предложения. Не исключено, что им предложат новое место работы или Водолеи сами найдут интересное увлечение, способное принести в будущем новый доход.

Рыбы

Работа в прямом смысле может давить на Рыб: появятся новые проблемы, которые заставят их чувствовать себя словно под прессом. Астрологи советуют заранее перенести все, что возможно. То, что перенести нельзя, нужно выполнять с особой тщательностью. Важно также очистить свою ауру, чтобы негативные эмоции не мешали идти вперед. По прогнозам астрологов, Рыбам с 4 февраля потребуется действовать максимально активно. Покупки лучше совершать на выходных, так как в начале недели траты могут оказать негативное влияние.