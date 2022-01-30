Температура помогает организму бороться с болезнью(4)
По словам фармацевта Benu Лаури Баара, повышенная температура — это, как правило, реакция организма на борьбу с различными возбудителями заболеваний — бактериями, грибками и вирусами. “Повышение температуры тела предотвращает рост болезнетворных микроорганизмов в организме и даже способствует уничтожению некоторых из них, поэтому не всегда нужно сбивать не очень повышенную температуру с помощью лекарств”, — пояснил Баар оздоровительный эффект жара.
“Причиной температуры может быть не только реакция на возбудителей болезни, но это может быть признаком сильного воспалительного процесса в организме”, — поясняет аптекарь, отмечая, что повышение температуры тела может быть вызвано не только болезнетворными микроорганизмами, но и обезвоживанием или пребыванием на жаре. Кроме того, по словам фармацевта, температура тела изменяется в течение естественного дневного ритма: она ниже утром и выше днем или после физической нагрузки.
Когда следует сбивать температуру?
Аптекарь советует взрослым начать снижать температуру тела с 39 градусов, если только врач не посоветовал иного. “Если жар сильно беспокоит или если необходимо выполнять работу и заниматься какой-то деятельностью, требующей полного внимания, то температуру можно сбить даже при небольшом повышении, потому что жар вызывает у человека сонливость и снижает скорость реакции”, — объясняет Баар.
По словам фармацевта, на короткое время температуру можно снизить с помощью безрецептурных болеутоляющих, которые помимо болеутоляющего эффекта обладают и жаропонижающим действием, а также травяными чаями. “Помогают снизить жар, например, липовый цвет и чай из таволги (лабазника) — последний также заставляет тело хорошо пропотеть”, — говорит Баар, приводя примеры натуральных жаропонижающих средств.
Лучшее лечение — это отдых
Как и при большинстве заболеваний, по словам аптекаря, основная рекомендация при температуре — это дать организму возможность отдохнуть. “Необходимо пить много жидкости. Рекомендую минеральную воду для восстановления в организме солевого баланса, который может быть нарушен из-за потоотделения. Следует избегать тяжелых физических нагрузок и особенно тренировок”, — подчеркивает Баар.
Кроме того, фармацевт рекомендует по возможности охлаждать организм — например, можно положить упаковку льда или влажную ткань на лоб, и одеваться более легко. “Тем, кто привык потеть при жаре под теплым одеялом, обязательно следует пить много воды, так как недостаток жидкости и чрезмерное потоотделение могут вызвать судороги”, — указывает он на важность достаточного потребления жидкости.
“Различные естественные иммуностимуляторы и препараты, подавляющие тошноту, также могут помочь в лечении — например, содержащие молозиво, имбирь, эхинацею и семена грейпфрута”, — добавляет Баар.
Когда необходимо обратиться к врачу в случае жара?
“К врачу необходимо обращаться, если жар держится более нескольких дней, или если у вас с температурой появляются такие симптомы, как сыпь по телу, затрудненное дыхание или судороги”, — говорит Баар, добавляя, что вам также следует обратиться к врачу, если температура приближается к 40 градусам и предпринятое лечение не помогло.