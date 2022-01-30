Температура помогает организму бороться с болезнью

По словам фармацевта Benu Лаури Баара, повышенная температура — это, как правило, реакция организма на борьбу с различными возбудителями заболеваний — бактериями, грибками и вирусами. “Повышение температуры тела предотвращает рост болезнетворных микроорганизмов в организме и даже способствует уничтожению некоторых из них, поэтому не всегда нужно сбивать не очень повышенную температуру с помощью лекарств”, — пояснил Баар оздоровительный эффект жара.

“Причиной температуры может быть не только реакция на возбудителей болезни, но это может быть признаком сильного воспалительного процесса в организме”, — поясняет аптекарь, отмечая, что повышение температуры тела может быть вызвано не только болезнетворными микроорганизмами, но и обезвоживанием или пребыванием на жаре. Кроме того, по словам фармацевта, температура тела изменяется в течение естественного дневного ритма: она ниже утром и выше днем ​​или после физической нагрузки.

Когда следует сбивать температуру?

Аптекарь советует взрослым начать снижать температуру тела с 39 градусов, если только врач не посоветовал иного. “Если жар сильно беспокоит или если необходимо выполнять работу и заниматься какой-то деятельностью, требующей полного внимания, то температуру можно сбить даже при небольшом повышении, потому что жар вызывает у человека сонливость и снижает скорость реакции”, — объясняет Баар.

По словам фармацевта, на короткое время температуру можно снизить с помощью безрецептурных болеутоляющих, которые помимо болеутоляющего эффекта обладают и жаропонижающим действием, а также травяными чаями. “Помогают снизить жар, например, липовый цвет и чай из таволги (лабазника) — последний также заставляет тело хорошо пропотеть”, — говорит Баар, приводя примеры натуральных жаропонижающих средств.

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