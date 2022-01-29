Гороскоп на неделю с 31 января по 6 февраля 2022 года

Самое главное на этой неделе — оставаться собранными. Для этого старайтесь общаться с приятными людьми и используйте четыре шага к пониманию себя от мастера Шаолинь. На этой неделе нас ожидают очень благоприятные дни, поэтому пришло время действовать. Как бы ни повернулась ваша жизнь, старайтесь не унывать и всегда помнить о силе оптимизма, пишет Dailyhoro.ru.

Овен

У Овнов наступает благоприятное время для обучения чему-то новому. Например, можно начать изучение языков, либо начать заниматься спортом, попробовать освоить какие-то полезные навыки — например, ремонта или готовки. На этой неделе Овны будут впитывать новые знания, как губка. Главное, чтобы они были им интересны и в целом полезны. Не помешает стать чуть более мечтательными. Не нужно бояться этого, так как мысли о светлом будущем дарят мотивацию, удачу и укрепляют энтузиазм. В целом неделя будет весьма насыщенной.

Телец

Тельцам стоит позаботиться о своем здоровье и биополе. В первую очередь им нужно на время отложить гаджеты в сторону, ведь они не лучшим образом влияют на энергетику. Особенно важно это делать вечером перед сном, чтобы сон был более здоровым и приятным. Наступает время перемен, причем в самых разных сферах жизни. Тельцам необходимо постараться воспользоваться моментом, чтобы исправить ошибки прошлого. Для максимально быстрой реализации планов необходимо действовать в одиночку и не ждать помощи со стороны. Планеты на их стороне.

Близнецы

Астрологи сообщают, что у Близнецов на этой неделе может в жизни появиться человек, который связан с ними кармой. Возможно, что это будет наказанием за прошлые ошибки, но есть и вероятность того, что, наоборот, такой человек принесет Близнецам счастье и любовь. Это может быть также друг, духовный наставник. Что касается жизни в целом, то Близнецам сейчас лучше не принимать желаемое за действительное. Важно быть максимально объективными в анализе реального положения дел. Это поможет не допустить ошибок в работе и бизнесе.

Рак