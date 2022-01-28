28.01.2022, 13:59
Cекреты звездных красавиц Эстонии, чем бралетт лучше бра и почему шопинг и брендомания не грех. Закажите бесплатно весенний номер JANA Luxury!
ФОТО: JANA LUXURY
4 марта выходит свежий весенний номер журнала JANA Luxury. До 19 февраля читатели JANA и RusDelfi могут заказать экземпляр журнала бесплатно.
В свежем номере:
- В чем секрет ярких красивых взрослых женщин, которые вдохновляют и завораживают: Jana LUXURY расспросил Анне Вески, Анну Леванди, Тийну Орасмяэ-Медер, Беатриче, Оксану Тандит!
- К лету в форму, или Как разорвать замкнутый круг? О том, почему вовсе не безвредно худеть к лету-отпуску-красной дорожке, и как постройнеть и посвежеть наконец навсегда: советы ведущих тренеров, специалистов по питанию и лимфотерапевтов.
- Почему мы покупаем? На самом деле шопинг и брендомания не такой уж грех, обсудим, как наслаждаться процессом и держать его под контролем!
- Водородный автомобиль — продвинутый автомобиль не завтрашнего, а сегодняшнего дня!
- Любовь к свободе: как пандемия во всем мире потеснила некогда безоговорочно модный жесткий бюстгальтер бра и дала зеленый свет комфортному бралетту…
А также: мода весны-лета 2022, все о красоте, джапанди в интерьере, декантер для… игристого, чем заняться этой весной и многое другое!
Журнал JANA Luxury выходит 4 раза в год. Закажите себе бесплатный экземпляр по ссылке kampaaniad.ekspressmeedia.ee/janaluxury до 19 февраля. Весенний номер журнала выйдет из печати 4 марта и будет доставлен в ваш почтовый ящик в течение 2 недель.