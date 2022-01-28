Мужское мнение: конфетно-букетный период умер

Но сейчас совсем другие времена. Не нужно “прощупывать” друг друга — составить вполне точное мнение о человеке можно, пообщавшись с ним небольшое время, посмотрев, чем он интересуется, как одевается, на чем ездит.

Ведь после конфетно-букетного шел период более горизонтальных развлечений. Средства контрацепции еще лет 60 назад не были так распространены, тем более оральные. А на презервативы, которые советская промышленность стыдливо называла “Резиновое изделие номер 2”, соглашались далеко не все мужчины. Потому что “ощущения не те”, вы и сами, наверно, слышали такие отмазки. А обеспечить достойную жизнь себе и ребенку матери-одиночке было архисложно.

Не поймите меня неправильно, не хочу сказать, что наши мамы и бабушки были такими безжалостно-расчетливыми. Но жизнь заставляла их думать наперед.

Потому что во времена Советского Союза у людей было не так много способов выразить себя. Почти одинаковая одежда, невеликий выбор парфюма — то есть все выглядели примерно одинаково. Если говорить о широком советском среднем классе, конечно. И как же честной девушке разобраться, стоит ли тратить на очередного ухажера время? Чувства, конечно, вещь важная, но ведь и о будущем надо подумать. Сможет кавалер содержать семью, когда детишки пойдут? Сможет ли он обеспечить той, что скажет да, заветную “тройку” советского человека: квартира, машина, дача?

Понимаю, в такой теме хочется говорить о чувствах, но давайте все-таки немного, не побоюсь этого слова, социальной антропологии. Почему появился конфетно-букетный период?

У меня для вас новости — плохие или хорошие, решайте сами. Конфетно-букетный период умер. То, что для наших родителей было важнейшим элементом личной жизни, сейчас лишь навевает ассоциации с СССР. Разве уважающую себя женщину непременно нужно накормить, чтобы она позволила положить руку себе на коленку?

У каждого в голове есть сценарий начала идеальных отношений — как оно все должно быть. Первое свидание, букет цветов, ресторан, кино, еще цветы и еще ресторан, какие-то милые и ни к чему не обязывающие подарки… В общем, все то, что емко описывается термином конфетно-букетный период.

Современный мир дает нам возможность не прикидывать в уме, кто тут в зоне досягаемости самый перспективный партнер, а жить и наслаждаться жизнью. Люди знакомятся в приложениях или общих компаниях, занимаются сексом, когда захотят, а не когда пройдут пресловутые три свидания, путешествуют и живут в кайф. Зачем же нам все эти конфетно-букетные условности?

И неужели правда кого-то может в 2022 году порадовать коробка конфет? Нет, дело хорошее, я сам проклинал кондитеров, потея на беговой дорожке после того, как опасно приблизился к гипергликемической коме. Но они же ждут нас в любом магазине. Их не нужно “доставать”, как в советские времена, когда коробка сластей, которую подарить не стыдно, была таким же удачным уловом, как пара приличных ботинок.

И вот кавалер приносит вам “Рафаэлло”, которые вы сами можете в любом магазине со скидкой купить, — как это повышает его статус в ваших глазах? Что это вам о нем говорит? То есть это, конечно, показатель того, что он не совсем отбитый. Но я надеюсь, ваши критерии повыше.

Наверняка вы уже хотите мне возразить: “Федор, но неужели мы не заслуживаем внимания, ухаживаний и букета из белых роз, чтобы любовь там в каждом лепестке?!” Милые мои, конечно, заслуживаете — всего самого лучшего. И цветов, и конфет, и сюрпризов, и сережек — далее по списку. Но почему это нужно ограничивать каким-то сроком?

Мужчины, давайте посмотрим правде в лицо, создания ленивые. И когда отведенный социальными установками конфетно-букетный период пройдет, поток щедрот иссякнет. Не всегда, конечно, но чаще всего так и случается. Остается тонкий ручеек, следующий по маршруту День всех влюбленных — 8 Марта — день рождения — Новый год. Оно вам надо?

Мне кажется, намного лучше не ждать поводов, а делать друг другу приятно, когда вам этого захочется. Не считаясь с числом на календаре или каким-то этапом ваших отношений.

“Ну ладно, Федор, допустим, ты меня убедил. И что, сразу в койку?” Да нет, конечно. Вернее, как вы захотите. Мне кажется, на смену конфетно-букетному периоду пришел здоровый (окей, это в идеале) совместный досуг.

Вы ходите в кафе и рестораны, кино, гуляете, едете куда-то на выходные — делаете все то, что интересно и приятно вам обоим. Больше того, всем этим можно заниматься и в первый месяц знакомства, и на десятый год счастливого брака. Потому что это, не побоюсь этого слова, естественно. Вы не ждете следующего этапа, не пытаетесь казаться лучше, чем есть на самом деле — просто проводите время вместе. Разве это не идеальные отношения, когда двоим хорошо друг с другом?