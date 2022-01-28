Красота и здоровье
28.01.2022, 07:30

Почему после душа нельзя вытираться насухо

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Photo by Andrea Piacquadio from Pexels
ФОТО: Photo by Andrea Piacquadio from Pexels
Принятие душа дает многочисленные преимущества для здоровья, наиболее очевидными из которых являются те, которые воздействуют на кожу. Душ может очистить и увлажнить кожу и избавиться от нежелательных бактерий. Однако то, что вы сделаете после выключения душа, может свести на нет часть этой хорошей работы.

По словам врача-косметолога доктора Рекхи Тейлор из Health & Aesthetics, следует избегать вытирания насухо полотенцем. “Не поддавайтесь желанию вытереть кожу насухо полотенцем, когда вы выходите из душа, и вместо этого попробуйте промокнуть ее”, — посоветовала она.

Почему?

“Потому что это помогает вашей коже удерживать влагу, необходимую ей, чтобы оставаться здоровой и увлажненной”.

По словам доктора Тейлора, оставлять кожу влажной тоже полезно, потому что это помогает коже впитывать ингредиенты ваших продуктов и получать от них максимальную пользу, пишет MedikForum.ru.

Еще одна ловушка, в которую легко попасть, — душ с горячей водой.

Хотя горячий душ может быть успокаивающим, он может оказывать нежелательное воздействие на организм, предупредил доктор Тейлор.

“Горячая вода повреждает кератиновые клетки, расположенные на внешнем слое кожи или эпидермисе”, — предупредила она.

По словам доктора Тейлора, более высокие температуры вызывают сухость кожи и усугубляют кожные заболевания, такие как экзема, что часто приводит к покраснению, зуду и сухости кожи.

Фактически, исследования указывают на преимущества холодного душа. Исследование, опубликованное в журнале PLoS One, предполагает, что он может оказывать иммуностимулирующее действие. Целью исследования было оценить влияние холодного душа на болезни, качество жизни и производительность труда.

В период с января по март 2015 г. было рандомизировано 3018 участников в возрасте от 18 до 65 лет без серьезных сопутствующих заболеваний и без опыта обычного принятия холодного душа.

К концу исследования исследователи наблюдали 29-процентное снижение отсутствия болезни у тех, кто придерживался режима холодного душа, по сравнению с контрольной группой.

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