Почему после душа нельзя вытираться насухо

По словам врача-косметолога доктора Рекхи Тейлор из Health & Aesthetics, следует избегать вытирания насухо полотенцем. “Не поддавайтесь желанию вытереть кожу насухо полотенцем, когда вы выходите из душа, и вместо этого попробуйте промокнуть ее”, — посоветовала она.

Почему?

“Потому что это помогает вашей коже удерживать влагу, необходимую ей, чтобы оставаться здоровой и увлажненной”.

По словам доктора Тейлора, оставлять кожу влажной тоже полезно, потому что это помогает коже впитывать ингредиенты ваших продуктов и получать от них максимальную пользу, пишет MedikForum.ru.

Еще одна ловушка, в которую легко попасть, — душ с горячей водой.

Хотя горячий душ может быть успокаивающим, он может оказывать нежелательное воздействие на организм, предупредил доктор Тейлор.

“Горячая вода повреждает кератиновые клетки, расположенные на внешнем слое кожи или эпидермисе”, — предупредила она.

По словам доктора Тейлора, более высокие температуры вызывают сухость кожи и усугубляют кожные заболевания, такие как экзема, что часто приводит к покраснению, зуду и сухости кожи.

Фактически, исследования указывают на преимущества холодного душа. Исследование, опубликованное в журнале PLoS One, предполагает, что он может оказывать иммуностимулирующее действие. Целью исследования было оценить влияние холодного душа на болезни, качество жизни и производительность труда.

В период с января по март 2015 г. было рандомизировано 3018 участников в возрасте от 18 до 65 лет без серьезных сопутствующих заболеваний и без опыта обычного принятия холодного душа.

К концу исследования исследователи наблюдали 29-процентное снижение отсутствия болезни у тех, кто придерживался режима холодного душа, по сравнению с контрольной группой.