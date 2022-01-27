Именно эти стоматологические клиники сделают вашу улыбку еще ярче
Sakala Hambaravi — навыки, современные технологии и комфорт
Честность, преданность, профессиональные навыки и благополучие пациентов — вот ценности, которыми руководствуется в повседневной работе Sakala Hambaravi. Компетенция здешних врачей высока и охватывает все области, связанные со здоровьем зубов, включая стоматологию, протезирование, ортодонтию, эндодонтию и имплантологию.
Между специалистами клиники налажено тесное сотрудничество. Таким образом даже для самых сложных случаев обеспечено всестороннее и наилучшее современное лечение. Для выполнения как работ по протезированию, так и рентгеновских снимков персонал клиники применяет самые современные 3D-технологии, с помощью которых можно сделать точные реставрации уже при первом посещении.
Клиника Sakala Hambaravi также предлагает стоматологические услуги под общим наркозом и седативными препаратами. Это касается как детей, так и взрослых пациентов. Хотя стоматологический наркоз (лечение зубов под общей анестезией) используется в основном для масштабных хирургических вмешательств, чтобы уменьшить связанную с этим боль или реакцию противодействия лечению, все более частая причина применения такого метода лечения — большой страх по отношению к лечению зубов. Стоматологическое лечение под наркозом — это дополнительная возможность, когда другие варианты исчерпаны. Обычно это требует одного визита и минимального (или никакого) участия пациента.
Запись на прием также стала невероятно удобной и доступной для пациентов. Ознакомиться с услугами клиники и забронировать время на лечение можно на домашней странице Sakala Hambaravi.
Sakala Hambaravi
Котка, 12, Taллинн
+372 5335 9966
Läänemere Hambakliinik — 40 докторов, более 60 000 пациентов
Läänemere Hambakliinik — партнер Больничной кассы и одна из крупнейших стоматологических клиник Эстонии. Здесь ведут прием 40 специалистов в своей области, которым доверили здоровье своих зубов более 60 000 человек.
Помимо клиники в Ласнамяэ с 22 кабинетами в конце прошлого года Läänemere Hambakliinik открыла еще одну клинику в столичном районе Мустамяэ по адресу Кескусе, 16, где уже ведут прием 11 стоматологов в 9 новых кабинетах, оснащенных самым высокотехнологичным оборудованием.
Обе клиники предлагают комплексное решение даже в самых сложных случаях, и все процедуры выполняются в одной клинике. В Läänemere Hambakliinik работают имплантологи, хирурги, протезисты, эндодонты (лечение каналов под микроскопом), детские стоматологи, терапевты, врачи специализирующиеся на заболеваниях десен, и гигиенисты полости рта.
Многие пациенты предпочитают Läänemere Hambakliinik для установки имплантатов — в клинике используются имплантаты от немецкого производителя, а показатель успешности лечения составляет 99 %. В Läänemere Hambakliinik на постоянной основе работают 9 имплантологов. Самый важный и приятный момент для пациентов: консультация по имплантологии в Läänemere Hambakliinik БЕСПЛАТНАЯ!
Для удобства пациентов в Läänemere Hambakliinik единый для обеих клиник номер телефона регистратуры: 660 04 60, а для интернет-бронирования также работает единый сайт: lhk.ee/ru, на котором можно самостоятельно забронировать время для визита, выбрав клинику в Ласнамяэ или Мустамяэ.
Läänemere Hambakliinik работает 6 дней в неделю и оказывает первую помощь!
Läänemere Hambakliinik — ВАША ЗДОРОВАЯ УЛЫБКА!
Линнамяэ теэ 3, 4 этаж, Таллинн
Кескусе 16, Таллинн
Тел.: 6 600 460
Сайт: www.lhk.ee/ru
Maxilla Hambakliinik — более 32 лет опыта и высокий уровень
Maxilla Hambakliinik имеет более 32 лет опыта, это одна из первых частных стоматологических клиник в Эстонии! На протяжении всех этих лет Maxilla Hambakliinik самым важным всегда считала предоставление высококачественной стоматологической помощи и великолепное обслуживание своих пациентов.
В Эстонии пять стоматологических клиник Maxilla: три в Taллинне, в Taрту и в Эльва (см. виртуальные туры по клиникам).
В январе Maxilla открыла новую, оснащенную самой современной техникой стоматологическую клинику в Таллинне по адресу Tяхесаю теэ, 11.
Все клиники Maxilla оснащены современным стоматологическим оборудованием и наилучшими материалами. Врачи, работающие в клиниках, — специалисты в своей области. Кроме постоянного самосовершенствования они также делают упор на предоставление клиентам отличного и доброжелательного обслуживания.
Команда Maxilla работает каждый день, чтобы предоставить пациентам наилучшие решения, профессиональное лечение зубов и приятные впечатления. Каждый пациент должен чувствовать заботу, независимо от того, насколько велика его проблема.
Услуги, предлагаемые в Maxilla:
• Лечение и протезирование зубов
• Профилактика кариеса
• Лечение корней под микроскопом
• Ортодонтия
• Ортодонтическое лечение капами
• Имплантология
• Хирургия полости рта
• Остеопатия
• Пародонтология
Стоматологические клиники Maxilla — договорные партнеры Больничной кассы Эстонии.
Клиники Maxilla имеют договор на лечение зубов детям до 19 лет, можно также использовать стоматологическое пособие для взрослых.
Maxilla, расположенная в Novira Plaza в Таллинне, и Maxilla в Тарту имеют также договор в области челюстно-лицевой хирургии.
Maxilla Hambakliinik
Таллинн, Novira Plaza, Тарту мнт., 25, +372 660 1006
Таллинн, квартал Ротерманна, Лаэва, 2, +372 623 2302
Таллинн, Тяхесаю, Техесаю теэ, 11, +372 600 4123
Тарту, Соола, 8, +372 737 1100
Эльва, Кеск, 27/1, +372 735 6777