Именно эти стоматологические клиники сделают вашу улыбку еще ярче

Sakala Hambaravi — навыки, современные технологии и комфорт

Честность, преданность, профессиональные навыки и благополучие пациентов — вот ценности, которыми руководствуется в повседневной работе Sakala Hambaravi. Компетенция здешних врачей высока и охватывает все области, связанные со здоровьем зубов, включая стоматологию, протезирование, ортодонтию, эндодонтию и имплантологию.

Между специалистами клиники налажено тесное сотрудничество. Таким образом даже для самых сложных случаев обеспечено всестороннее и наилучшее современное лечение. Для выполнения как работ по протезированию, так и рентгеновских снимков персонал клиники применяет самые современные 3D-технологии, с помощью которых можно сделать точные реставрации уже при первом посещении.

Клиника Sakala Hambaravi также предлагает стоматологические услуги под общим наркозом и седативными препаратами. Это касается как детей, так и взрослых пациентов. Хотя стоматологический наркоз (лечение зубов под общей анестезией) используется в основном для масштабных хирургических вмешательств, чтобы уменьшить связанную с этим боль или реакцию противодействия лечению, все более частая причина применения такого метода лечения — большой страх по отношению к лечению зубов. Стоматологическое лечение под наркозом — это дополнительная возможность, когда другие варианты исчерпаны. Обычно это требует одного визита и минимального (или никакого) участия пациента.

Запись на прием также стала невероятно удобной и доступной для пациентов. Ознакомиться с услугами клиники и забронировать время на лечение можно на домашней странице Sakala Hambaravi.

Sakala Hambaravi

Котка, 12, Taллинн

+372 5335 9966





Läänemere Hambakliinik — 40 докторов, более 60 000 пациентов

Läänemere Hambakliinik — партнер Больничной кассы и одна из крупнейших стоматологических клиник Эстонии. Здесь ведут прием 40 специалистов в своей области, которым доверили здоровье своих зубов более 60 000 человек.