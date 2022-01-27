Выяснилось неожиданное влияние алкоголя на риск заражения COVID-19

Среди тех, кто выпивал от одного до пяти бокалов красного вина в неделю вероятность заболеть оказалась ниже на 10-17%. Для тех, кто отдавал предпочтение белому вину, риск заболеть оказался ниже на 7-8%. Исследователи предполагают, что за влияние этих напитков на заражение могут отвечать неустановленные пока полифенольные соединения, пишет Vokrugsveta.ru.

Следует подчеркнуть, что речь идет об относительно небольшом количестве алкоголя. В случае красного вина — не более пяти, а в случае белого — не более четырех бокалов в неделю. В противном случае негативные последствия чрезмерных возлияний окажутся куда более заметными, чем возможный противовирусный эффект. Исследователи обнаружили, что потребление трех и более бокалов вина в день никак не повлияло на вероятность подхватить инфекцию.

Любителям других алкогольных напитков следует быть еще более внимательными. Как показало исследование, риск заражения COVID-19 возрастал на 7–28% среди тех, кто пил пиво и сидр.