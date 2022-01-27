Какая поза для сна самая полезная? Рассказывает эксперт

Один из способов улучшить качество сна — выбрать правильное положение, считает Майкл Бреус, кандидат медицинских наук, клинический психолог, дипломированный специалист Американского совета сомнологии, автор недавно вышедшей на русском языке книги “Всегда вовремя”.

Почему это важно?

Правильная поза во сне позволяет телу расслабиться и полностью отдохнуть. А неправильная может усугубить существующий дискомфорт в бедрах, спине, плечах, шее и т.д. и создать новую скованность, особенно в суставах, пишет Pulse.mail.ru.

Когда вы лежите в кровати, форма позвоночника должна быть естественной, с изгибами в области шеи, средней части спины и поясницы. Верная поза сна позволяет сохранять эти естественные изгибы в течение всей ночи: шея не хрустит, нижняя часть спины не провисает и не скручивается средний отдел позвоночника.

Худшее положение для сна — на животе. К сожалению, многие люди спят именно так. Почему это вредно для здоровья?

Это напрягает спину и шею

Когда вы спите на животе, позвоночнику трудно расслабиться. Голова повернута в сторону, это нагружает связки шейного отдела. Врачи говорят, что у любителей спать на животе рано или поздно возникают серьезные проблемы с шеей.

Это затрудняет дыхание

Хотя некоторые люди говорят, что сон на животе облегчает выраженность храпа, это может быть связано с тем, что становится труднее дышать: в такой позе происходит давление на диафрагму.

Как это исправить?

Если вы не можете сразу избавиться от этой привычки, используйте тонкую подушку или старайтесь спать вообще без нее. Это поможет снять напряжение и нагрузку с шеи, уменьшить давление на спину. А утром компенсируйте сон на животе упражнениями, снимающими напряжение с шеи и спины.

САМЫЕ ПОЛЕЗНЫЕ ПОЗЫ ДЛЯ СНА

Не существует единственной правильной позы для сна. Сон — дело привычки, а она варьирует от человека к человеку.

На спине

Это положение считается оптимальным для позвоночника, хотя не подходит людям, которые храпят, страдают апноэ во сне или рефлюксной болезнью.