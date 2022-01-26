ПОДКАСТ | Почему после коронавируса нельзя грибы и молочные продукты? Объясняет нутрициолог Катрин Савченко

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Можно ли сказать, что коронавирус бьет не только по нашему физическому здоровью, но и ментальному? Возникает состояние апатии, а там и до депрессии дело может дойти?

Абсолютно верно! Стоит понимать, что мы уже третий год живем в состоянии фонового стресса. И каждый человек под этот стресс по-разному может подстроиться. У кого-то изначально хорошая стрессоустойчивость, а кто-то вообще не может переживать стресс. Когда же человек заболевает к этому состоянию добавляется еще и другие факторы - потеря вкуса и обоняния. Это настолько базовые вещи, что их отсутствие оказывает колоссальное влияние на ментальное здоровье в том числе. Ну и в принципе, когда организм не здоров, имеется воспалительный процесс и организм с ним активно борется, это тоже может "ударить" по нашему головному мозгу, это тоже стоит учитывать. Именно поэтому в период распространения вируса следует повышенное внимание уделять стрессоустойчивости. И здесь есть сильная связь с желудочно-кишечным трактом, он в целом формирует нас.

А какой период восстановления после коронавируса в целом?

У каждого человека этот период разный, это зависит от того, какой штамм вируса был, как проходило заболевание и как человек восстанавливался после него. Здесь как раз идет связь с питанием. Очень часто люди когда заболевают, начинают прибегать к серьезным медикаментам, которые усугубляют общее состояние организма - зачастую это вынужденные меры. Но если взять среднестатистического человека, который заболел коронавирусом, то при правильном подходе от состояния апатии и упадка сил можно избавиться в течение 8 недель.

Как при этом стоит питаться?

Вообще брать себя в руки и питаться правильно стоит начинать уже с момента, когда вам пришел положительный результат теста. Это будет влиять на то, как будет протекать и сама болезнь. А после заболевания стоит пройти полное обследование, чтобы понять, какие в организме возникли дефициты, чтобы с ними уже работать.