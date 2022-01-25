Эстония по-прежнему находится в Европе в первых рядах по распространению ВИЧ

Однако, по данным Института развития здоровья, невыявленными остаются 15-20% случаев. “Невыявленными остаются случаи, когда человек не обращается для тестирования или врач не тестирует пациентов с индикаторным заболеванием или из группы риска”, — констатирует Касе, по словам которой раннее выявление заболевания все же находится в руках самого человека. По словам врача, ВИЧ требует срочного вмешательства, чтобы организм еще мог противостоять вирусу. “ВИЧ обуславливает постоянную иммуностимуляцию, вынуждая иммунную систему работать все больше и больше, в результате чего иммунная система в какой-то момент устает”, — говорит Касе.

Болезнь очень коварна, поэтому не следует сидеть сложа руки в ожидании симптомов. По словам Касе, люди, которые часто меняют партнеров и ведут активную сексуальную жизнь, могли бы регулярно проходить тестирование. “Частота тестирования зависит и от обстоятельств, например, тестирование мужчин, имеющих половые контакты с мужчинами, и получающими ПрЕП (предэкспозиционную профилактику), мы проводим каждые три месяца. Неинфицированных партнеров ВИЧ-позитивных людей, которые достигли контроля над вирусом, мы тестируем раз в полгода”, — уточнила она.

В период с 2011 по 2020 год число новых случаев снизилось на 60% в год, но серьезность заболевания не следует преуменьшать. “ВИЧ особенно опасен и вызывает тревогу прежде всего, потому что ВИЧ-позитивный человек ничем не отличается от ВИЧ-негативного человека. Пока тест не сделан, человек не знает, инфицирован он или нет. Как правило ВИЧ протекает без каких либо симптомов в течение нескольких лет, поэтому человек может и не подозревать, что он является инфекционно опасным”, — говорит инфекционист.

По количеству новых случаев ВИЧ в 2019 году в Европейском Союзе Эстония заняла третье место после Мальты и Латвии. По словам инфекциониста Керстин Касе, с годами ситуация стабилизировалась, но привычка тестирования на наличие ВИЧ-инфекции еще недостаточно сформировалась у людей. В 2020 году было проведено тестов на ВИЧ меньше, чем в 2019 году. По оценке Института развития здоровья основной причиной снижения тестирования стало объявление чрезвычайной ситуации из-за пандемии COVID-19, во время которой был ограничен доступ как к плановому лечению, так и к анонимному тестированию. “Также можно было заметить, что люди боялись посещать медицинские учреждения из-за распространения вируса”, — говорит Касе.

По словам врача-инфекциониста, инкубационный период и течение болезни очень индивидуальны: “Бессимптомный период может длиться от нескольких лет до более, чем десяти лет”. Поскольку ВИЧ может не подавать человеку сигналы о своем присутствии, тестирование в таких случаях является единственным способом узнать о наличии вируса. Хотя тестирование на ВИЧ является бесплатным, люди не всегда приходят на тестирование. “Трудно сказать, какими могут быть причины — они индивидуальны. Может, страх перед ответом, может ложный стыд, может, мнение, что у меня такого точно не может быть, поэтому нет смысла делать”, — рассуждает она о возможных сценариях.

Казалось бы, посещая гинеколога или андролога, человек уже сделал необходимый шаг со своей стороны, но, по словам инфекциониста тест на ВИЧ не является обычной практикой для гинеколога или андролога. “Люди часто думают, что если они ходили к гинекологу или андрологу, то следовательно их проверяли на ВИЧ, но при уточнении выясняется, что они не сдавали анализ крови”, — говорит Касе и советует людям, следующее — если врач предлагает тестирование на ВИЧ, то использовать эту возможность, а если не предлагает, то самому попросить об этом.

Требуется смелость, чтобы говорить на эту тему

Многие люди, у которых диагностирован ВИЧ, испытывают определенный страх, перед тем, чтобы признаться в наличии болезни своему партнеру. “Следует говорить с партнером максимально открыто и без ложного стыда. Это единственный способ избежать худших сценариев”, — говорит инфекционист. Однако, если ВИЧ обнаружен у обоих партнеров и назначено лечение, то по мнению доктора Касе, разумно использовать презерватив для предотвращения других, передающихся половым путем заболеваний.

Какое влияние оказал коронавирус на распространение ВИЧ и тестирование сейчас, когда у людей стало меньше контактов?

“На самом деле мы этого не знаем, по данным статистики зарегистрировано меньше инфицированных, но это может быть обусловлено уменьшением обращений к врачу и уменьшением тестирования из-за страха перед короной”, — говорит Касе о возможных причинах.

Современная медицина значительно облегчила жизнь инфицированных. “Сегодня уже не имеется дело со “смертельной болезнью”, а мы имеем дело с хроническим заболеванием, как, например, высокое кровяное давление или диабет. Инфицированному человеку следует лишь регулярно каждый день принимать лекарства и, по необходимости проходить медицинское обследование. Чем раньше будет обнаружен вирус ВИЧ, тем раньше можно будет начать лечение, которое удерживает вирус под контролем и, благодаря чему, человек может жить полноценной жизнью и рожать детей”, — говорит она на более светлой ноте и призывает людей заботиться о своем здоровье. “Тестирование на ВИЧ — это шажок к тому, чтобы сделать нашу сексуальную жизнь безопасной, а наш иммунитет более устойчивым”.